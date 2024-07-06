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Уряд дозволив проводити певні види публічних закупівель без відкритих торгів

23:45 05.07.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів 5 липня ухвалив постанову, яка дає змогу проводити публічні закупівлі у певних випадках без застосування відкритих торгів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Затверджена постанова "Про внесення змін до особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування" передбачає проведення закупівель товарів, робіт і послуг без застосування процедури відкритих торгів у разі проведення заходів, спрямованих на забезпечення захисту об'єктів підприємств, установ та організацій електроенергетичного, ядерно-промислового, вугільно-промислового, нафтогазового комплексів та об'єктів критичної інфраструктури підсектору залізничного транспорту сектору транспорту і пошти.

Також без процедури відкритих торгів можна проводити заходи для проведення ремонту та відновлення техніки на виконання договору про спільну діяльність, стороною якого виступає Укрзалізниця (договір був укладений з метою підвищення обороноздатності держави на період дії правового режиму воєнного стану) та для забезпечення будівництва військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, виконання мобілізаційних завдань, заходів, пов'язаних із підготовкою і виконанням завдань територіальної оборони, виконання договорів, що містять інформацію з обмеженим доступом, якщо така закупівля здійснюється для потреб Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів, ДСНС, вищих військових навчальних закладів на їх обґрунтований запит з подальшою передачею таких товарів, робіт і послуг на облік запитувача.

Документ розроблено за результатами опрацювання питань життєзабезпечення прифронтових територій за ініціативи Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Над проєктом працювали Міністерство економіки спільно з Мінреінтеграції, прифронтовими обласними військовими адміністраціями та громадами.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів затвердив перелік випадків, за яких заклади охорони здоровʼя державної та комунальної форми власності можуть надавати послуги з медичного обслуговування населення за плату.
 

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