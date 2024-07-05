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АНАЛІТИКА

Бізнес зможе отримувати ліцензії та дозволи в Дії. Запускають єДозвіл

23:08 05.07.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів відповідною постановою дав старт системі єДозвіл, яка дозволить бізнесу оформлювати дозвільні документи на порталі "Дія". Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

З єДозвіл підприємці у кілька кліків зможуть:

- подавати заяви щодо отримання, відновлення, зупинення або анулювання ліцензій, розширення або звуження господарської діяльності;

- створювати та подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

- отримувати інформацію про стан або результати розгляду електронних документів;

- оплачувати надання адмінпослуг;

- скаржитися на дії органу ліцензування щодо порушення вимог законодавства у сфері ліцензування.

Система автоматично перевірить документи, які завантажить користувач за спеціальним алгоритмом. Якщо рівень ризику низький, реєстрація відбудеться автоматично. Якщо система знайшла ризик - заяву розгляне представник держоргану і надасть відповідь стосовно видавання ліцензії протягом 10 днів.

На першому етапі будуть доступні декларації у сфері охорони праці, з вересня можна отримати ліцензію на ветеринарну діяльність. Поступово список послуг розширюватиметься.

Функціонал єДозвіл буде також доступний у межах комплексної послуги "е-Підприємець".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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