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Бізнес зможе отримувати ліцензії та дозволи в Дії. Запускають єДозвіл
23:08 05.07.2024 |
Кабінет міністрів відповідною постановою дав старт системі єДозвіл, яка дозволить бізнесу оформлювати дозвільні документи на порталі "Дія". Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
З єДозвіл підприємці у кілька кліків зможуть:
- подавати заяви щодо отримання, відновлення, зупинення або анулювання ліцензій, розширення або звуження господарської діяльності;
- створювати та подавати декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
- отримувати інформацію про стан або результати розгляду електронних документів;
- оплачувати надання адмінпослуг;
- скаржитися на дії органу ліцензування щодо порушення вимог законодавства у сфері ліцензування.
Система автоматично перевірить документи, які завантажить користувач за спеціальним алгоритмом. Якщо рівень ризику низький, реєстрація відбудеться автоматично. Якщо система знайшла ризик - заяву розгляне представник держоргану і надасть відповідь стосовно видавання ліцензії протягом 10 днів.
На першому етапі будуть доступні декларації у сфері охорони праці, з вересня можна отримати ліцензію на ветеринарну діяльність. Поступово список послуг розширюватиметься.
Функціонал єДозвіл буде також доступний у межах комплексної послуги "е-Підприємець".
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