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АНАЛІТИКА

В Україні з'явилися три нових індустріальних парки

23:04 05.07.2024 |

Економіка

 

У Волинській, Львівській та Івано-Франківській областях буде створено близько 4,5 тисяч нових робочих місць завдяки роботі трьох нових індустріальних парків.

Рішення про включення парків «Ковель Порто», «Добросин» та «Грін Лактік» до Реєстру індустріальних парків уряд ухвалив на засіданні 5 липня, повідомляє Укрінформ з посиланням на Мінекономіки.

«З початку року до реєстру включили вже 16 нових індустріальних парків. Це більше, ніж ми мали за весь рік у 2023 чи у 2022 році. Тенденція свідчить про зростання інтересу бізнесу до роботи в рамках парків. А також, що влада на місцях розуміє, які додаткові можливості для економіки регіону створює робота парків», - зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Індустріальний парк «Ковель Порто» працюватиме в місті Ковель. На площі 11,6 га розташуються підприємства переробної промисловості - виробництво готових металевих виробів, машин і устаткування, ремонт і монтаж машин і устаткування, тощо. Концепція парку передбачає створення 587 робочих місць та інвестиції, загальним обсягом майже 358 млн грн.

Індустріальний парк «Добросин», розташований у с. Добросин Львівського району Львівської області. На площі 27,3 га працюватимуть підприємства текстильної, фармацевтичної та харчової галузей, переробки та зберігання продукції сільського господарства, деревообробки, машинобудування та ін. Концепція парку передбачає створення до 3300 нових робочих місць.

Індустріальний парк «Грін Лактік» створено в місті Бурштин Івано-Франківської області. На площі 12 га працюватимуть підприємства харчової переробки. Зокрема, з виробництва борошна і круп, крохмалів і крохмальних продуктів, інших харчових продуктів та готових кормів для тварин. Концепція парку передбачає створення 600 робочих місць, інвестиції в обсязі 2,3 млрд грн в будівництво об'єктів, 3,1 млрд грн - у виробниче обладнання.

Ще одним рішенням Кабінет Міністрів виключив із Реєстру індустріальних парків парк «Павлоград». Підставою рішення став лист ініціатора створення парку - Дніпропетровської обладміністрації.

Враховуючи сьогоднішні рішення, у Реєстр індустріальних парків включено 84 парки.

Як повідомлялося, розвиток індустріальних парків є складовою економічної політики «Зроблено в Україні». Цього року в держбюджеті на розвиток індустріальних парків закладено 1 мільярд гривень.
 

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