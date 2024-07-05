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Кабмін визначив перелік випадків надання платної меддопомоги
Кабінет Міністрів визначив перелік випадків, у яких медзаклади державної та комунальної власності можуть надавати платні медпослуги.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, відповідну постанову щодо надання послуг із медичного обслуговування населення за оплату від юридичних і фізичних осіб було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю.
Постанова набуває чинності з 1 січня 2025 року.
Згідно з постановою, зокрема, медпослуги будуть платними в деяких випадках за відсутності направлення, за контрактами з юрособами, в медзакладах сектору безпеки, оборони та держуправління справами в разі, якщо пацієнти не належать до закріпленого контингенту, а також під час надання медпослуг, які не покриваються за програмою медгарантій (ПМГ).
Крім того, постанова визначає, в яких випадках пацієнти здійснюватимуть оплату лише за додаткові послуги, тоді як сама вартість медпослуги покриватиметься в рамках ПМГ.
Зокрема, йдеться про надання медпослуг у домашніх умовах, якщо це зумовлено побажанням пацієнта, а не медичним станом, можливість самостійно обрати лікаря під час отримання спеціалізованої меддопомоги в плановому порядку, перебування в палаті з підвищеним рівнем комфорту.
МОЗ уточнює, що надання платних медпослуг має вноситися до електронної системи охорони здоров'я, а розрахунок має відбуватися тільки в безготівковій формі. При цьому медзаклади можуть самостійно визначати їхню вартість.
"Вартість платних послуг вноситиметься на офіційний рахунок лікарні за чітко визначеним тарифом. Платежі за КТ з контрастом, які нібито не покриваються державою, та інші способи шахрайського вимагання коштів у пацієнтів мають залишитися в минулому. Медичні заклади мають достатньо часу, щоб сформувати списки та правильно інформувати пацієнтів", - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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