Доходи держбюджету падають п’ятий місяць підряд, у червні вони зменшилися до 138 мільярдів, – Мінфін

За червень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 138 млрд гривень, це менше, ніж травні, квітні, березні та лютому.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

При цьому місячний розпис надходжень Державною податковою службою виконано на 112,1%, а Державною митною службою - 99,2%, зазначає Мінфін.

В цілому, за підсумками червня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 240,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

Загалом за січень-червень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 913,4 млрд гривень. При цьому виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 111,4%, Державною митною службою - 107,4%.

"Поряд із Національним банком України, який у квітні цього року перерахував до державного бюджету 38,6 млрд грн свого прибутку, ще одним важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) - 40,3 млрд гривень", - зазначається у повідомленні.

Крім цього, надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні-червні 2024 року склали 256,1 млрд грн, з яких 48 млрд грн надійшло у червні.

В цілому, за підсумками січня-червня 2024 року, до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1 315,5 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Водночас касові видатки держбюджету за цей період становили 1 933,4 млрд грн, у тому числі загального фонду - 1 543,7 млрд гривень.

Державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень - червень 2024 року становили 746,9 млрд грн. Зокрема, від розміщення ОВДП надійшло 242,4 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 72,92 млрд грн ($1,15 млрд та 665,7 млн євро), з зовнішніх джерел надійшло 504,5 млрд грн (або $12,8 млрд).

За той же час платежі з погашення державного боргу становили 259,1 млрд грн (92,6% плану), платежі з обслуговування боргу - 132,8 млрд грн (88,1 % плану).

Як повідомлялося, за даними Мінфіну, за травень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 151,8 млрд.

У квітні 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 153,6 млрд грн, у березні - 158,1 млрд грн, у лютому - 188,6 млрд гривень.

За січень 2024 року до загального фонду державного бюджету надійшло 116 млрд гривень.