Фінансові новини
- |
- 05.07.24
- |
- 21:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ
17:21 05.07.2024 |
Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром 2,2 млрд дол, борг України перед МВФ зріс до 13,85 млрд дол.
Таким чином, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ, свідчать дані на сайті фонду.
Найбільшим боржником упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на $57 млрд. Однак незабаром вона знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом розміром $44 млрд. На сьогодні зобов'язання Аргентини становлять $40,94 млрд.
Макроекономічний план нинішнього президента Аргентини Хав'єра Мілея, який здобув переконливу перемогу на виборах у 2023 році, за програмою реформ був оцінений МВФ як "набагато амбітніший", ніж у попередніх адміністрацій. Виконавча рада МВФ схвалила негайний кредит розміром $4,7 млрд.
Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить $13,59 млрд, що на $0,26 млрд менше за борг України.
Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ припадає майже половина (46%) усіх кредитів фонду. Загалом непогашені кредити перед фондом мають 94 країни.
Загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року склала $150,44 млрд.
До великих боржників належать також:
→ Еквадор ($8,55 млрд),
→ Пакистан ($8,37 млрд),
→ Ангола ($3,95 млрд),
→ Колумбія ($3,71 млрд),
→ Кенія ($3,39 млрд),
→ Гана ($3,05 млрд),
→ Кот-д'Івуар ($3,04 млрд),
→ Бангладеш ($2,84 млрд),
→ Коста-Рика ($2,67 млрд).
З європейських країн, крім України, борг перед МВФ мають:
→ Сербія ($1,25 млрд),
→ Молдова ($910,40 млн),
→ Грузія ($569,89 млн),
→ Північна Македонія ($361,32 млн),
→ Вірменія ($294,38 млн),
→ Боснія і Герцеговина ($265,86 млн),
→ Албанія ($200,34 млн),
→ Косово ($78,41 млн),
→ Чорногорія ($39,95 млн).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Третій ЗРК Patriot від Німеччини вже в Україні
|МВФ у негативному сценарії очікує зниження ВВП України на 1,7% у 2024 р. і на 1% у 2025 р.
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
|Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Доходи держбюджету падають п’ятий місяць підряд, у червні вони зменшилися до 138 мільярдів, – Мінфін
|Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ
|Україна отримала допомогу з 14 країн після відновлення російських атак на енергетику
|Україна у 2024/25 МР експортує зерно у 2,6 раза активніше, ніж роком раніше
|Нафта продовжує слабо дешевшати, Brent біля $87,3 за барель
|В Мінагрополітики поліпшили прогноз урожаю на 5%
Бізнес
|Netflix починає поступово відмовлятися від найдешевшого тарифного плану без реклами
|Другий у світі виробник мікросхем памʼяті інвестує $75 млрд в ШІ чіпи до 2028 року
|Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?