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АНАЛІТИКА

Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ

 

Після отримання п'ятого траншу від Міжнародного валютного фонду розміром 2,2 млрд дол, борг України перед МВФ зріс до 13,85 млрд дол.

Таким чином, Україна стала другою серед найбільших боржників МВФ, свідчать дані на сайті фонду.

Найбільшим боржником упродовж багатьох років залишається Аргентина. У 2018 році країні було виділено максимальну за всю історію МВФ кредитну лінію на $57 млрд. Однак незабаром вона знову опинилася у важкому становищі й звернулася до МВФ у 2022 році за ще одним кредитом розміром $44 млрд. На сьогодні зобов'язання Аргентини становлять $40,94 млрд.

Макроекономічний план нинішнього президента Аргентини Хав'єра Мілея, який здобув переконливу перемогу на виборах у 2023 році, за програмою реформ був оцінений МВФ як "набагато амбітніший", ніж у попередніх адміністрацій. Виконавча рада МВФ схвалила негайний кредит розміром $4,7 млрд.

Тривалий час другим найбільшим боржником залишався Єгипет. Нині його борг перед МВФ становить $13,59 млрд, що на $0,26 млрд менше за борг України.

Сумарно на трьох найбільших позичальників МВФ припадає майже половина (46%) усіх кредитів фонду. Загалом непогашені кредити перед фондом мають 94 країни.

Загальна сума непогашеної заборгованості перед МВФ станом на 4 липня 2024 року склала $150,44 млрд.

До великих боржників належать також:

→ Еквадор ($8,55 млрд),
→ Пакистан ($8,37 млрд),
→ Ангола ($3,95 млрд),
→ Колумбія ($3,71 млрд),
→ Кенія ($3,39 млрд),
→ Гана ($3,05 млрд),
→ Кот-д'Івуар ($3,04 млрд),
→ Бангладеш ($2,84 млрд),
→ Коста-Рика ($2,67 млрд).

З європейських країн, крім України, борг перед МВФ мають:

→ Сербія ($1,25 млрд),
→ Молдова ($910,40 млн),
→ Грузія ($569,89 млн),
→ Північна Македонія ($361,32 млн),
→ Вірменія ($294,38 млн),
→ Боснія і Герцеговина ($265,86 млн),
→ Албанія ($200,34 млн),
→ Косово ($78,41 млн),
→ Чорногорія ($39,95 млн).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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