Пропозиція на первинному ринку житла скорочується, проте нові проєкти плануються з обережністю - девелопери

Пропозиція на первинному ринку житла продовжує скорочуватися, проте девелопери з обережністю планують нові проєкти через невисокий попит на споруджувані об'єкти і кадровий дефіцит, повідомили українські забудовники в опитуванні "Інтерфакс-Україна".

"Маємо досить складну ситуацію. З одного боку поточні обставини наближають нас до дефіциту на ринку первинки. З іншого, запускати зараз нові проєкти у продаж досить ризиковано, адже спрогнозувати попит на такі квадратні метри вкрай важко. Наразі купують переважно готову або майже готову нерухомість, пропозиція на стадії котловану мало цікавить покупців. Натомість нові проєкти розпорошують ресурс девелопера, в першу чергу, кадровий., - розповіла комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

За її словами, більшість забудовників дуже виважено планують роботу. Надходження від продажу нових проєктів сьогодні непередбачувані, водночас будівництво потребує фінансових вкладень і кадрових ресурсів, яких на ринку недостатньо.

Дефіцит пропозиції переважно стосується готових одно- і двокімнатних квартир комфорт-класу в столиці, зазначила СМО компанії Alliance Novobud Ірина Міхальова. Згідно з її прогнозом, цей дефіцит зростатиме і стане ще відчутнішим наприкінці 2024 - початку 2025 року.

"Якщо в області ми спостерігаємо нові старти будівельних проєктів, то у Києві їх практично нема. Здебільшого добудовують старі проєкти, запускаючи в роботу нові черги", - пояснила вона.

Серед основних чинників стримування нового будівництва, крім дефіциту персоналу, СЕО девелоперської компанії ENSO Раміль Мехтієв назвав також перебої в ланцюжках поставок, зниження купівельної спроможності населення, проблеми з електропостачанням. Крім того, забудовникам важко планувати роботу через триваючі військові дії.

"Горизонт планування дуже змінився, і загадувати на період більше ніж півроку неможливо. Кожен день війни впливає на терміни здачі об'єкту. 15 абз. Ми управляємо чотирма проєктами на різних стадіях готовності. Зараз ми розробляємо нові проєкти на лівому березі Києва. У продажі плануємо вийти вже восени", - зазначив експерт.

Керівниця департаменту продажу Greenville Kyiv Сусанна Караханян також відзначила зниження кількості відвідувачів центрів продажу через мобілізацію та зниження готовності до купівлі нерухомості через невизначеність клієнтів щодо майбутнього.

Тим часом на ринку Львова спостерігається зростання пропозиції з початку 2023 року, розповів агентству СЕО Avalon Роман Давимука.

"Пропозиція від початку 2023го року суттєво приросла, хоча ряд девелоперів фактично нового нічого не запускали, в основному, ті, хто протягом останніх двох років мало що будував і не закривав старі зобов'язання. Тому кількість продаж на ринку суттєво нижча, ніж до війни. У 2024-му відчутне сповільнення активності через фактори невизначеності, проте ринок не припиняє роботу", - повідомив він.

За словами експерта, уже 2023 року Avalon почав запуск нових черг і проєктів у Львові, на сьогодні в продаж надійшло близько 95 тис. кв. м нового житла в класах "комфорт" і "бізнес". Давимука додав, що в планах девелопера будівництво нових черг площею 50 тис. кв. м.

"Інтергал-Буд" також розпочав будівництво двох нових житлових комплексів у Львові, тоді як у Києві наразі тривають підготовчі роботи на чотирьох нових об'єктах, один з яких планується у форматі клубного будинку. Однак у компанії наразі не афішують деталей майбутніх проєктів.

"Найбільший обсяг введеної нерухомості за час великої війни припав на столицю. У портфелі компанії на сьогодні 11 проєктів на стадії активного будівництва в столичному регіоні. Це значний обсяг, тому ми не поспішаємо розширювати його новими стартами. Хоча плани такі є", - пояснила Лаєвська.

Незважаючи на те, що в столиці нові проєкти житла анонсуються з обережністю, ENSO розраховує вже восени запустити в продаж нові проєкти в Києві.

"Ми управляємо чотирма проєктами на різних стадіях готовності. Зараз розробляємо нові проєкти на лівому березі Києва. У продажі плануємо вийти вже восени", - повідомив Мехтієв про плани компанії.

Від початку повномасштабної війни Alliance Novobud не запускав нових проєктів, проте відкрив продаж у новому будинку наявного житлового комплексу і планує запустити ще одну чергу в одному зі своїх перших об'єктів. За словами Міхальової, ці плани залежать від економічної ситуації та розвитку подій на фронті.

Планують новий запуск і в Greenville, проте девелопер не готовий поки що оприлюднювати деталі.

"Нових проєктів поки що не починали, проте плани є. Розкрити їх поки що не можемо, тому що знаходимося на початкових етапах. Але новий проєкт запускати плануємо. Незважаючи на складну ситуацію в країні, продовжимо перетворювати плани у життя", - розповіла Караханян.

Крім нових проєктів житла, девелопери також планують запуск нових проєктів соціальної інфраструктури. Так, KAN Development анонсував будівництво двох навчальних закладів, відкриття яких заплановано на вересень 2026 року, повідомили агентству у пресслужбі компанії. Водночас, девелопер здійснює роботу над запуском нових черг у вже наявних проєктах житла.