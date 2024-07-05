У Раді обґрунтували неможливість відставки Шмигаля

Відставка прем'єр-міністра Дениса Шмигаля неможлива під час дії воєнного стану в Україні, оскільки вона матиме наслідком відставку усього уряду.

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, припинення повноважень уряду в умовах воєнного стану є неможливим, тому і відставка прем'єр-міністра Шмигаля теж неможлива.

"Юридичних механізмів реалізації такого гіпотетичного сценарію, я на даний момент не бачу, без внесення змін до законодавства України", - вважає депутат від "Слуги народу".

При цьому Веніславський зазначив, що відставка того чи іншого міністра за поданням прем'єр-міністра може бути розглянута.

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ з'явилася інформація про намір президента Володимира Зеленського змінити Дениса Шмигаля, який очолює уряд з початку коронакризи у березні 2020 році.