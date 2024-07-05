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Через брак працівників роботодавці підвищують зарплати – Нацбанк
11:52 05.07.2024 |
Підприємства й надалі відчувають брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення. Про це йдеться у новому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.
Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення, зазначає НБУ.
У червні кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями бізнесу, послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників, порівнюючи з травнем.
Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.
Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності, йдеться в огляді.
Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов'язано з дефіцитом електроенергії.
Зростає також й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість.
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