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Через брак працівників роботодавці підвищують зарплати – Нацбанк

11:52 05.07.2024 |

Економіка

 

Підприємства й надалі відчувають брак робочої сили, що тисне на зарплати в приватному секторі в бік збільшення. Про це йдеться у новому Макроекономічному та монетарному огляді Національного банку.

Разом із підвищенням соціальних виплат і низькою інфляцією це сприяє подальшому зростанню реальних доходів населення, зазначає НБУ.

У червні кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями бізнесу, послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників, порівнюючи з травнем.

 

Проте за окремими професіями (зокрема охорона, будівництво, робітничі спеціальності) спостерігається стійке збільшення кількості вакансій.

Кількість тих, хто шукає роботу, вимірювана кількістю резюме, незначно зросла, що переважно відображало вплив сезонності, йдеться в огляді.

 

Водночас міграція за кордон у травні-червні активізувалася: кількість мігрантів зросла до 6,6 млн осіб станом на 13 червня 2024 року, за даними ООН, що могло бути пов'язано з дефіцитом електроенергії.

Зростає також й адаптація мігрантів за кордоном, зокрема їх зайнятість.


 
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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