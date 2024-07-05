Більшість офісних центрів класу «А» і «Б» готові до роботи в умовах енергодефіциту - CBRE Ukraine

Більшість бізнес-центрів класу "А" і "Б" готові до роботи в умовах енергодефіциту, повідомила старша консультантка з офісної нерухомості CBRE Ukraine Анастасія Качан у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Якісні бізнес-центри подбали про забезпечення альтернативного автономного живлення для орендарів ще під час першого етапу блекаутів. Отже, ми можемо говорити, що переважна більшість об'єктів класу "А" та "Б" готові і до цьогорічних регулярних відключень", - повідомила Качан.

Для підтримання якісного рівня послуг об'єкти мають бути забезпечені безперебійним енергоживленням та інтернетом (зазвичай оптоволоконним), усі технічні системи будівель також мають функціонувати належним чином. Зважаючи на те, що кількість повітряних тривог стає більшою, бізнес-центри мають й надалі дбати про те, щоб укриття було обладнано усім необхідним для перебування людей протягом тривалого періоду часу, зокрема підтриманням комфортної температури повітря в укриттях.

Найбільш енерговитратними серед обладнання є системи кондиціонування та вентиляції. За спостереженнями експертки, у низці БЦ за відсутності електроенергії ця функція не забезпечується.

"Якщо у літній період це спричиняє деякий дискомфорт для резидентів, для деяких бізнес-центрів, де опалення забезпечується такими системами, через відсутність централізованого електропостачання, не виключено, що у зимовий період підтримання сталої температури повітря для таких об'єктів може стати викликом", - зазначила Качан.

Новим викликом, з яким можуть зіткнутися бізнес-центри цієї зими, є підтримання живлення генераторів, що може бути ускладнене довгими періодами відключень.

"Якщо у зимовий період не спостерігатимуться перебої із постачанням палива, яким живляться генератори, офісна нерухомість буде готова до блекаутів, а якісні БЦ зможуть забезпечити своїх клієнтів належним рівнем послуг", - зазначила Качан.

Щодо активності орендарів, то ситуація станом на кінець червня 2024 року та восени 2022-взимку 2023 року відрізняється. Наприклад, заповненість коворкінгів дещо вища, ніж була на початку повномасштабного вторгнення, яка становило тоді близько 30%. При цьому, якщо порівнювати з блекаутом 2022-2023 рр., підвищений попит з боку нових резидентів через регулярні відключення є менш вираженим, оскільки більшість людей уже самостійно забезпечили робочі процеси за дефіциту електроенергії.

"Ми очікуємо, що попит на коворкінги та гнучкі офіси може дещо зрости ближче до зимового періоду 2024 року, однак це зростання не буде співрозмірним із попитом, що спостерігався у 2022-2023 роках. Хоча не виключено, що для коворкінгів може бути викликом задоволення потреб у розміщенні всіх тимчасових резидентів", - резюмувала Качан.

CBRE зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі (США) є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої 2022 року становив $30,8 млрд. Згідно з рейтингом Fortune, входить до списку 500 найбільших у світі компаній.

Акції компанії CBRE Group Inc. торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Український офіс CBRE відкрито в січні 2008 року, є частиною афілійованої мережі компанії.