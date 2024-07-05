Фінансові новини
- |
- 05.07.24
- |
- 10:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні зростає попит на комерційні авто
09:29 05.07.2024 |
Впродовж червня на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спецавтомобілі) було реалізовано 1198 авто.
Про це повідомляє Укравтопром.
Згідно з повідомленням, це на 6% більше, ніж у попередньому місяці.
А у порівнянні з торішнім червнем, реєстрації нових комерційних авто збільшились на 12%.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто у минулому місяці увійшли:CITROEN - 291 од.;
* CITROEN - 291 од.;
* RENAULT - 223 од.;
* MAN - 143 од.;
* SCANIA - 79 од.;
* FORD - 65 од.
"Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 6,2 тис. нових машин, що на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - повідомили в Укравтопромі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
|Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі
|США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
|Елітні авто та маєтки: НАЗК знайшло у ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 мільйонів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|В Україні зростає попит на комерційні авто
|Доходи в першому кварталі зросли на 22% - Рахункова палата про виконання бюджету-2024
|Ціни на нафту зростають четвертий тиждень поспіль
|Меморандум з МВФ передбачає пенсійну реформу та мінімальний гарантований дохід
|МВФ у негативному сценарії очікує зниження ВВП України на 1,7% у 2024 р. і на 1% у 2025 р.
|Операторами фінпослуг зможуть бути ритейлери й поштові оператори, не лише Укрпошта – НБУ
Бізнес
|Другий у світі виробник мікросхем памʼяті інвестує $75 млрд в ШІ чіпи до 2028 року
|Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?
|Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті