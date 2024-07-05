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Доходи в першому кварталі зросли на 22% - Рахункова палата про виконання бюджету-2024

09:10 05.07.2024 |

Економіка

 
План доходів загального фонду бюджету на перший квартал 2024 року було перевиконано на 86 млрд грн, або 22%, при тому, що за цей період безповоротної міжнародної допомоги надійшло на 96 млрд грн менше порівняно з І кварталом 2023-го.

Про це повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська на засіданні Комітету з питань бюджету 4 липня, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу РП.

Піщанська зауважила, що доходи державного бюджету за відповідний період збільшились на 116 млрд грн (на 22%). Щодо видатків загального фонду державного бюджету, за звітний період їх провели на 94 млрд грн (12%) менше плану.

«Головною причиною цьому є, насамперед, нерозроблення і незатвердження учасниками бюджетного процесу документів, що дають право на проведення видатків, незавершення закупівель, а також проведення видатків на обслуговування державного боргу в обсягах, менших ніж планувалося», - зазначила очільниця Рахункової палати.

Окрім цього, Піщанська наголосила, що у січні ‒ березні 2024 року видатки на заходи, пов'язані з обороноздатністю і безпекою держави, становили 66% видатків державного бюджету загалом. При цьому видатки за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії не проводилися.

Також у першому кварталі 2024 року надходження коштів від зовнішніх кредиторів втричі перевищили запозичення на внутрішньому ринку та становили 365 млрд грн (на 37% більше, ніж у відповідному періоді 2023 року). Водночас ця сума - на 10% менше плану на звітний період. При цьому, внутрішні надходження вдвічі перевищили зовнішні і становили 812 млрд гривень.

За результатами аналізу виконання Держбюджету-2024 у першому кварталі Рахункова палата виявила низку відхилень і порушень та надала рекомендації для їх усунення.

За підсумками обговорення Підкомітет з питань державного фінансового контролю та діяльності Рахункової палати Комітету Верховної Ради України з питань бюджету ухвалив: взяти до відома, а також врахувати в роботі Висновок Рахункової палати про результати аналізу виконання закону про Державний бюджет України на 2024 рік у першому кварталі та інформацію щодо поточного стану виконання державного бюджету у 2024 році. А також доручив Кабінету Міністрів України усунути недоліки реалізації Держбюджету-2024 у першому кварталі, зокрема й зазначені у Висновку Рахункової палати.

Як повідомлялося, за даними Міністерства фінансів, у І півріччі 2024 року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 млрд грн, що на 40,4 млрд грн більше, ніж у І півріччі 2023 року.
 

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