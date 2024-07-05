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Меморандум з МВФ передбачає пенсійну реформу та мінімальний гарантований дохід
23:30 04.07.2024 |
Українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ допускає проведення пенсійної реформи, а також програму гарантованого мінімального доходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум із МВФ.
"Ми плануємо розробити всеосяжну концептуальну основу для вдосконалення пенсійної системи та розглядаємо можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови", - йдеться у Меморандумі.
Влада також підтверджує, що будь-які запропоновані поправки до законодавства, які дозволять збільшити пенсійні витрати, мають супроводжуватися середньостроковим аналізом бюджетної та боргової стійкості, а також чітким визначенням необхідних ресурсів у поправках до бюджету Пенсійного фонду України.
Влада також обіцяє утримуватися від:
* запровадження нових спеціальних пенсій чи пільг;
* змін, що призведуть до зниження встановленого законом пенсійного віку.
Програми соціальної підтримки
Влада також працює над подальшим посиленням адресності та перевірки допомоги вразливим групам населення.
"За підтримки Світового банку, у тому числі за допомогою програмного кредиту, ми працюємо над законопроектом, який закріплює різні види соціальних виплат", - йдеться у документі.
Зокрема, вивчаються варіанти об'єднання різних програм соціальної допомоги в єдиний пакет з урахуванням індивідуальних потреб незалежно від статусу одержувача (наприклад, переселенець чи не переселенець).
"У цьому контексті ми також збільшили поріг доходу для участі у програмі гарантованого мінімального доходу на 10%", - йдеться у Меморандумі.
Оновлений Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний. Він містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.
Базовий соціальний дохід
Нагадаємо, раніше були підготовлені проекти змін до законів щодо надання базової соціальної допомоги та соціальних стипендій та відмови від прожиткового мінімуму при встановленні розмірів виплат.
Пропонується встановити базову величину на 2025 рік у розмірі 4 000 грн на першу особу у домогосподарстві, та 70% від цієї суми - на наступних отримувачів.
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