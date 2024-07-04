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Великий бізнес за перше півріччя сплатив до держбюджету майже ₴243 мільярда податків
17:49 04.07.2024 |
Великі платники податків у січні - червні 2024 року сплатили 242,9 млрд грн до загального фонду державного бюджету.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
"В цілому, протягом січня - червня 2024 року платниками Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків забезпечено збір платежів до загального фонду Державного бюджету в розмірі 242,9 млрд грн, що в 1,7 раза або на 102,0 млрд грн більше ніж у січні-червні 2023 року" - йдеться в повідомленні.
Зауважується, що доля надходжень від великого бізнесу, що обслуговується Центральним управлінням, за результатами січня-червня 2024 року становить 40,6% від збору до загального фонду держбюджету по Україні.
У розрізі основних податків у січні-червні 2024 року приріст порівняно з відповідним періодом минулого року забезпечено по: податку на прибуток в 3 рази або +62,4 млрд грн (надійшло 93,5 млрд гривень); дивідендах, нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність в 2,2 рази або +31,4 млрд грн (надійшло 58,6 млрд гривень); податку на додану вартість на 3,5% або +2,0 млрд грн (надійшло 58,3 млрд гривень); податку на доходи фізичних осіб на 27,5% або +3,2 млрд грн (надійшло 14,8 млрд гривень); по акцизному податку з вироблених в Україні підакцизних товарів на 10,1% або +1,1 млрд грн (надійшло 11,5 млрд гривень).
Надходження єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у січні-червні 2024 року склали 21,5 млрд грн, що на 25,3% або на 4,4 млрд грн більше ніж за аналогічний період 2023 року.
Як повідомляв Укрінформ, надходження до зведеного бюджету у січні - червні 2024 року по платежах, що контролюються ДПС, становлять 780,7 млрд грн. До державного бюджету надійшло 580,6 млрд грн, до місцевих бюджетів - 200,1 млрд гривень.
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