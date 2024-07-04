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Частка повітряних тривог у загальному часі роботи ТЦ знизилася до 11,3% у червні - УРТЦ
17:44 04.07.2024 |
Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ у червні 2024 року становила 11,3%, це значно більше, ніж у червні 2023-го (5,3%), але менше, ніж у травні 2024-го (13,6%), повідомили в Українській раді торговельних центрів.
У релізі уточнено, що п'ятірка регіонів із найбільшою часткою повітряних тривог під час роботи ТЦ за місяць загалом не змінилася і в червні 2024 року є такою: Харківська (68,1%), Донецька (57,6%), Запорізька (23,6%), Дніпропетровська (22,3%) і Полтавська (14,9%) області.
У середньому по Україні час вимушеного простою через повітряні тривоги сягнув 77,6 робочих днів від початку повномасштабного вторгнення, а в червні 2024 року - 3,7 робочих днів.
УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах України, карта оновлюється щомісяця.
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