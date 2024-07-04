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Ахметов купує ліцензію на каолінове родовище в Житомирській області
16:23 04.07.2024 |
Державна служба геології та надр у четвер, 4 липня, провела аукціон із продажу п'ятирічного спеціального дозволу на користування надрами каолінового родовища в Житомирській області. За ділянку Іванківецьку запропонували 11 млн грн, повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.
Переможцем торгів стала компанія "Юмджи Каолін" Ріната Ахметова, яка зареєстрована у місті Дружківка (Донецька область). 99% товариства належить кіпрській Vesco Limited, 1% - ПрАТ "Веско". З 2013 року компанія володіє ліцензією на розробку Приазовської ділянки вогнетривкої глини у Донецькій області.
Нове родовище, на яке претендує компанія, розташоване в Бердичівському районі Житомирської області, на північній околиці села Великі Гадомці. Площа - майже 278 га.
Каолін - це біла глина, яка може використовуватися під час виробництва паперу, керамічних матеріалів, косметики, гумових матеріалів.
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