Ситуація з пенсійним забезпеченням критична, ресурсу для підвищення пенсій не вистачає, – Жолнович

Через виїзд великої кількості українців за кордон кількість платників Єдиного соціального внеску в Україні вже менша, ніж кількість пенсіонерів. Тому у держави не вистачає ресурсу для збільшення виплат.

Про це міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила під час заходу "Захист соціальних прав під час війни в Україні" у Вільнюсі, відеозапис якого оприлюднив Офіс Ради Європи в Україні.

"Через зменшення кількості людей, бо велика кількість їх або воює, або виїхала ряттувати своє життя, ми втсрачажмо можливість для соціального захисту громадян. У нас не вистачає ресурсу щоб підтримати або збільшити пенсії для наших пенсіонерів і сьогодні практично всі вони на межі бідності. Так, у нас зросла бідність", - сказала Жолнович.

Очільниця Мінсоцполітики уточнила, що наразі платників Єдиного соціального внеску в Україні вже менше, ніж пенсіонерів.

"У нас сьогодні критична ситуація з пенсійним забезпеченням, адже 9,5 млн людей платять ЄСВ, а 11 млн пенсіонерів пенсію отримують... Це дуже несприятливе співвідношення для того, щоб посилювати соціальний захист в солідарній пенсійній системі, для наших громадян", - пояснила Жолнович.

Водночас вона анонсувала зміни до законодавства, які мають зробити більш справедливими пенсії для тих пенсіонерів, яким вони були призначені відносно давно.

За словами Жолнович, це перша частина великої реформи, яка має об'єднати усі соціальні виплати у єдиний Соціальний кодекс. Другою частиною реформи має стати запровадження накопичувального рівня пенсійної системи.

"Ми повинні дати можливість нашим громадянам, які сьогодні працюють, створити власні заощадження для того, щоб мати можливість забезпечити себе на пенсії в майбутньому. Крім того, як показує практика інших країн, такі накопичення є ще й дуже хорошим внутрішнім інвестиційним ресурсом, який нам потрібний для відновлення", - додала Жолнович.

Як повідомлялося, схвалена 28 червня Кабміном Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, яка має стати основою для підготовки держбюджету на наступний рік, також передбачає щорічне підвищення податкових надходжень, зменшення зовнішньої допомоги та відновлення Дорожного фонду, з якого фінансується ремонт та будівництво доріг.

Водночас Бюджетна декларація на 2025-2027 роки передбачає відмову від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.