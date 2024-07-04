Дрони українського виробництва для армії почнуть купувати на Prozorro

Кабінет міністрів дозволив Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації купувати українські дрони для армії за допомогою електронної системи Prozorro. Це передбачено ухваленими 2 липня змінами до постанови №256 від 24 березня 2023 року.

Раніше з використанням системи електронних закупівель Prozorro можна було купувати тільки деякі категорії БпЛА іноземного виробництва.

Тепер Держспецзв'язку матиме можливість використовувати електронні закупівлі і для БпЛА вітчизняного виробництва. Чутлива інформація буде прихована для захисту підрядників.

У березні 2023 року уряд постановою №256 запровадив експериментальний механізм здійснення оборонних закупівель безпілотних систем.

Пізніше до них додали засоби радіоелектронної боротьби, а з початку липня 2024 року - і активні засоби протидії технічним розвідкам (пристрої, які створюють перешкоди з метою запобігання або ускладнення добування інформації з обмеженим доступом).