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Дрони українського виробництва для армії почнуть купувати на Prozorro
13:56 04.07.2024 |
Кабінет міністрів дозволив Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації купувати українські дрони для армії за допомогою електронної системи Prozorro. Це передбачено ухваленими 2 липня змінами до постанови №256 від 24 березня 2023 року.
Раніше з використанням системи електронних закупівель Prozorro можна було купувати тільки деякі категорії БпЛА іноземного виробництва.
Тепер Держспецзв'язку матиме можливість використовувати електронні закупівлі і для БпЛА вітчизняного виробництва. Чутлива інформація буде прихована для захисту підрядників.
У березні 2023 року уряд постановою №256 запровадив експериментальний механізм здійснення оборонних закупівель безпілотних систем.
Пізніше до них додали засоби радіоелектронної боротьби, а з початку липня 2024 року - і активні засоби протидії технічним розвідкам (пристрої, які створюють перешкоди з метою запобігання або ускладнення добування інформації з обмеженим доступом).
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