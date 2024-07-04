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АНАЛІТИКА

Дрони українського виробництва для армії почнуть купувати на Prozorro

13:56 04.07.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів дозволив Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації купувати українські дрони для армії за допомогою електронної системи Prozorro. Це передбачено ухваленими 2 липня змінами до постанови №256 від 24 березня 2023 року.

Раніше з використанням системи електронних закупівель Prozorro можна було купувати тільки деякі категорії БпЛА іноземного виробництва.

Тепер Держспецзв'язку матиме можливість використовувати електронні закупівлі і для БпЛА вітчизняного виробництва. Чутлива інформація буде прихована для захисту підрядників.

У березні 2023 року уряд постановою №256 запровадив експериментальний механізм здійснення оборонних закупівель безпілотних систем.

Пізніше до них додали засоби радіоелектронної боротьби, а з початку липня 2024 року - і активні засоби протидії технічним розвідкам (пристрої, які створюють перешкоди з метою запобігання або ускладнення добування інформації з обмеженим доступом).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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