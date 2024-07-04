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В Україні з початку року закрили на 54% більше ФОПів і на 15% – компаній
13:42 04.07.2024 |
Упродовж перших шести місяців 2024 року в Україні припинили діяльність майже 92 тисячі фізосіб-підприємців. Це на 54% більше, ніж у першому півріччі 2023 року. Також на 15% зріс показник закриття компаній - за пів року припинили діяльність понад 1,5 тисячі підприємств.
Про це свідчать дані YouControl.Market.
Лідером із кількості закритих ФОПів є Київ - понад 12 тисяч. Водночас у Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, 3,8 тисячі - в Одесі, 3,3 тисячі - у Дніпрі та 2,8 тисячі - у Львові.
Зазначається, що чоловіки закрили на 4% більше ФОПів, ніж жінки: понад 47,7 тисячі (52%) проти 44 тисяч (48%).
Найбільше ФОПів закрили у секторах роздрібної торгівлі - понад 29 тисяч (приріст закриття у порівнянні з 2023 роком склало 44,8%), інформаційних технологій - майже 16 тисяч (65,9%) та інших послуг - 9,7 тисячі (60,8%).
У Києві також закрилося найбільше підприємств - понад 200. Серед областей лідерами по закриттях стали Дніпропетровська - 187, Львівська - 127 та Запорізька області - 96.
Секторами лідерами за кількістю закритих фірм стали оптова торгівля - 194 компанії, операції з нерухомістю - 148 та будівництво - 95.
Як повідомлялося, за даними проведеного Мінекономіки опитування, дефіцит кадрів вийшов на перше місце серед проблем українського бізнесу. Зокрема, 58% українських підприємств називають проблемою пошук кваліфікованих працівників. Серед інших труднощів роботодавці відзначили потребу в зовнішньому фінансуванні (42%), безпековий ризик (40%), конкуренцію (25%) і ланцюжки постачання (24%).
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