Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Попит на вживані авто з-за кордону зростає

09:54 04.07.2024 |

Економіка

 

У червні український автопарк поповнили 18,6 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону. Це на 7% більше, ніж у червні минулого року, але на 4% менше відносно попереднього місяця.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 49%. Далі йдуть дизельні автівки - 22%, електромобілі - 18%, авто з ГБО - 6% та гібриди - 5%.

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* Volkswagen Golf - 989 авто;
* Renault Megane - 691;
* Skoda Octavia - 598;
* Volkswagen Tiguan - 541;
* Volkswagen Passat - 500;
* Nissan Rogue - 470;
* Audi Q5 - 442;
* Tesla Model 3 - 419;
* Nissan Leaf - 410;
* Tesla Model Y - 367.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3 тис. вживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5458
  0,2141
 0,53
EUR
 1
 43,7814
  0,0681
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4200  0,05 0,11 41,0219  0,07 0,16
EUR 43,5738  0,05 0,12 44,3257  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5700  0,23 0,56 40,5950  0,23 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес