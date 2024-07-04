Попит на вживані авто з-за кордону зростає

У червні український автопарк поповнили 18,6 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону. Це на 7% більше, ніж у червні минулого року, але на 4% менше відносно попереднього місяця.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 49%. Далі йдуть дизельні автівки - 22%, електромобілі - 18%, авто з ГБО - 6% та гібриди - 5%.

Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.

Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.

Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

* Volkswagen Golf - 989 авто;

* Renault Megane - 691;

* Skoda Octavia - 598;

* Volkswagen Tiguan - 541;

* Volkswagen Passat - 500;

* Nissan Rogue - 470;

* Audi Q5 - 442;

* Tesla Model 3 - 419;

* Nissan Leaf - 410;

* Tesla Model Y - 367.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3 тис. вживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.