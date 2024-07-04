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Попит на вживані авто з-за кордону зростає
09:54 04.07.2024 |
У червні український автопарк поповнили 18,6 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону. Це на 7% більше, ніж у червні минулого року, але на 4% менше відносно попереднього місяця.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто - 49%. Далі йдуть дизельні автівки - 22%, електромобілі - 18%, авто з ГБО - 6% та гібриди - 5%.
Середній вік вживаних машин, що у червні перейшли на українські номери, становить 8,8 року.
Лідером реєстрацій, серед ввезеного секонд-хенду, залишається Volkswagen Golf.
Загалом до десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:
* Volkswagen Golf - 989 авто;
* Renault Megane - 691;
* Skoda Octavia - 598;
* Volkswagen Tiguan - 541;
* Volkswagen Passat - 500;
* Nissan Rogue - 470;
* Audi Q5 - 442;
* Tesla Model 3 - 419;
* Nissan Leaf - 410;
* Tesla Model Y - 367.
Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 113,3 тис. вживаних легковиків, що на 30% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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