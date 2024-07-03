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Україна та Норвегія продовжили «транспортний безвіз» до кінця вересня
11:47 03.07.2024 |
Україна та Норвегія погодили можливість продовження двосторонніх та транзитних перевезень між країнами без дозволів до 30 вересня 2024 року.
Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Укрінформ.
«Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури та Міністерство транспорту Норвегії погодили можливість продовження виконання двосторонніх та транзитних перевезень між країнами без дозволів до 30 вересня 2024 року», - йдеться в повідомленні.
У міністерстві розраховують, що після засідання профільної комісії, яке відбудеться у серпні, дію угоди буде пролонговано.
Лібералізація вантажних перевезень можлива для транспортних засобів стандарту екологічності Євро-5 та вище. Під час виконання перевезень на борту вантажівки водії повинні мати сертифікат, що підтверджує екологічний клас транспортного засобу.
Наразі перевізникам доступний «транспортний безвіз» із 37 державами, включно із країнами Євросоюзу. За останній рік, окрім Норвегії, Мінвідновленню вдалось домовитись про лібералізацію вантажних перевезень ще з Північною Македонією, Туреччиною, Молдовою, Грузією та Чорногорією.
Як повідомлялося, 20 червня 2024 року Україна та Євросоюз продовжили дію Угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на рік із можливістю пролонгації.
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