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Україна отримала $2,2 млрд від МВФ - Шмигаль

11:36 03.07.2024 |

Економіка

 

Україна отримала 2,2 млрд доларів від МВФ, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом 16 млрд доларів. Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми - вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, перерахована сума допоможе уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків і вчителів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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