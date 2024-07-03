В Україні падає попит на автомобілі з традиційними двигунами

У червні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% українського ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 71%.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто, що майже на 10% менше показника червня 2023 року.

Частка дизельних авто майже не змінилась - 24,7%. Водночас помітно зросла частка гібридів - з 18% до 22,9%. Також додав сегмент електромобілів - з 10,5% до 15,2%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

* бензинові авто - Suzuki SX4;

* дизельні - Renault Duster;

* гібридні - Toyota RAV-4;

* електромобілі - Honda M-NV;

* авто з ГБО - KIA Sportage.

За перші чотири місяці 2024 року в Україну було імпортовано 21,4 тис. легкових електромобілів - 5,5 тис. нових та 15,9 тис. вживаних. Їхня загальна митна вартість становила $476,3 млн.