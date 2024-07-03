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В Україні падає попит на автомобілі з традиційними двигунами
У червні автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 61% українського ринку нових легковиків. Торік цей показник становив 71%.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Зазначається, що найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,9% червневих продажів нових авто, що майже на 10% менше показника червня 2023 року.
Частка дизельних авто майже не змінилась - 24,7%. Водночас помітно зросла частка гібридів - з 18% до 22,9%. Також додав сегмент електромобілів - з 10,5% до 15,2%.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
* бензинові авто - Suzuki SX4;
* дизельні - Renault Duster;
* гібридні - Toyota RAV-4;
* електромобілі - Honda M-NV;
* авто з ГБО - KIA Sportage.
За перші чотири місяці 2024 року в Україну було імпортовано 21,4 тис. легкових електромобілів - 5,5 тис. нових та 15,9 тис. вживаних. Їхня загальна митна вартість становила $476,3 млн.
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