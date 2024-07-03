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АНАЛІТИКА

Кабмін виділив 2,4 мільярда з Резервного фонду на відновлення доріг

13:57 02.07.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів виділив 2,4 мільярда гривень на відновлення доріг місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 2 липня лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Він уточнив, що ці початково ці кошти призначалися на виплату додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих та тимчасово окупованих територіях. Однак уряд вирішив зменшити фінансування за цією програмою на 2,39 млрд грн та передати ці кошти у "Резервний фонд".

Після цього Кабмін виділив на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду 2,39 млрд гривень обласним адміністраціям на "здійснення заходів, повʼязаних з відновленням автомобільних доріг загального користування місцевого значення, які використовуються для потреб Збройних Сил України".

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Як повідомлялося, законом "Про державний бюджет на 2024 рік" надходження до Дорожнього фонду передані до загального фонду держбюджету. Також скасовано субвенцію місцевим бюджетам на дороги місцевого значення (у 2023 році на це було передбачено 16 млрд грн).

Водночас на ремонт та утримання доріг у 2024 році мають спрямувати залишки невикористаних у минулому році коштів держбюджету. Крім того, кошти на ремонт доріг та мостів виділятимуть з резервного фонду в окремих випадках.

У лютому Кабінет Міністрів виділив 17,1 мільярда гривень на утримання доріг за рахунок невикористаних минулого року коштів держбюджету.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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