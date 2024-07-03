Барометр якості життя в Україні: роботою задоволені 69% українців, життям – 14%

Більшість українців - 69% - задоволені поточним місцем роботи, самореалізацією та захистом прав працівників. Про це свідчать результати щорічного дослідження "Барометр якості життя" від Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

Дослідження охоплює як бізнес-аудиторію компаній-членів ЄБА, так і ширшу аудиторію українців.

Результати опитування демонструють низхідну динаміку оцінки загального досвіду життя в Україні. Загалом 27% бізнес-аудиторії оцінюють свій досвід життя позитивно. Ще 36% оцінюють його нейтрально, і 37% мають негативний досвід. У 2023 році було 44% задоволених та 21% незадоволених респондентів.

Серед широкої аудиторії 14% респондентів задоволені загальним досвідом життя в Україні, 39% дають нейтральну оцінку, а 48% - незадовільну.

Серед бізнес-аудиторії лише 47% вважають свій дохід достатнім для якісного життя (торік - 53%) і 4% - більш ніж достатнім. Порівняно з 2021 роком рівень доходу зріс у 65% опитаних. Дещо зросла кількість опитаних, які вважають рівень доходу недостатнім, - з 38% у 2023 році до 49%. Наразі 80% бізнес-аудиторії заробляють понад 30 000 грн на місяць.

Традиційно високі оцінки якості соціального життя (дозвілля, спілкування, участь у волонтерських активностях): 48% задоволені своїм життям поза роботою. Торік таких було 53%. Кількість незадоволених соціальним життям дещо зросла до 25% (18% у 2023 році).

Оцінки системи охорони здоров'я та освіти залишаються стабільними. Системою освіти задоволено 32% бізнес-аудиторії та 38% незадоволено. Системою охорони здоров'я задоволено 40% та 27% незадоволено.

Вчетверо впала задоволеність рівнем безпеки в Україні за останній рік. Наразі 79% оцінюють ситуацію з безпекою як незадовільну, тоді як у 2023 році таких було 53%. Задоволені рівнем безпеки у 2024 році лише 4% респондентів порівняно з 16% роком раніше.

Істотне падіння відбулося в оцінці правового поля, що включає оцінку дискримінації, рівня демократичних свобод та адміністративних послуг. Кількість незадоволених зросла з торішніх 25% до 61%, тоді як кількість задоволених, відповідно, знизилася - з 33% до 15% у 2024 році.

Традиційно низькою залишається оцінка екологічної ситуації у країні. Задоволені станом довкілля лише 10% бізнес-аудиторії, а незадоволені - 66% (53% минулого року).

Довідка

Барометр якості життя (до 2022 року - Барометр щастя в Україні) - щорічне опитування, яке проводить Європейська Бізнес Асоціація з 2018 року. Головний партнер - Kernel, партнер дослідження - дослідницька компанія Gradus Research. Аудиторія дослідження: загальна аудиторія - чоловіки та жінки віком від 16 років та старші, які проживають у містах 50K+ (за винятком тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій), розмір вибірки: 1166 осіб, період проведення поля: 3-6 травня 2024 року ; бізнес-аудиторія - співробітники членських компаній Європейської Бізнес Асоціації незалежно від місця перебування, розмір вибірки: 472 особи, період проведення поля: 8-16 травня 2024 року.