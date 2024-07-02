Фінансові новини
- |
- 02.07.24
- |
- 11:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні
10:49 02.07.2024 |
Україна переведена в категорію країн з доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацією країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік від Світового банку.
Про це йдеться у релізі організації.
Так, згідно з класифікацією, доходи України оцінені банком у $5070 на душу населення. Раніше, цей показник становив $4270.
Світовий банк відносить економіки світу до чотирьох груп доходів: низький, нижчий за середній, вищий за середній і високий.
Класифікації оновлюються щороку 1 липня з урахуванням валового національного доходу (ВНД) на душу населення за попередній календарний рік.
Класифікація доходів Світового банку спрямована на відображення рівня розвитку країни, спираючись на ВНД на душу населення як на широко доступний показник економічного потенціалу.
Підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році) поряд із скороченням чисельності населення, яке скоротилося більш ніж на 15% з початку вторгнення Росії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Віктор Орбан прибув до Києва
|Вимикатимуть три черги одночасно: у Yasno пояснили, скільки годин завтра не буде світла
|Зеленський: Мирні переговори з РФ можливі через посередників
|Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом «правок Лозового»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.07.24
|Світовий банк включив Україну до категорії країн з доходами вищими за середні
|ЄС відновив мита на яйця і цукор з України через перевищення обсягів імпорту
|«Нафтогаз» збільшив видобуток газу на 8%: перевищує план
|Нафта торгується біля двомісячного максимуму на очікуваннях літнього попиту і можливого зниження ставок
|Укренерго: Ситуація з електропостачанням покращиться у серпні
|Програму компенсації за сільгосптехніку розширили до понад 8700 найменувань
Бізнес
|Cadillac представив новий кросовер Optiq для Європи
|Українські консолі PlayStation 5 тепер належатимуть до європейського регіону
|Оновлений троян Medusa знову з'явився в кількох країнах і став більш небезпечним і непомітним
|«Буксир» для МКС від Маска: SpaceX створить космічний корабель, який «утилізує» станцію у 2030 році
|Вчені створили реалістичну шкіру для роботів. яка імітує людські емоції
|ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, ставши шостим українським єдинорогом
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій