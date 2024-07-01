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Україна й Польща домовилися - пропуск вантажівок через кордон відновлюється без жодних дозволів
22:52 01.07.2024 |
Митна та прикордонна служби Польщі не вимагатимуть від українських перевізників жодних дозволів на двосторонні перевезення. Питання врегульоване.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач у Фейсбуці, передає Укрінформ.
«Польська сторона врегулювала питання перетину кордону вантажівками. Митна та прикордонна служби Польщі не будуть вимагати жодних дозволів на двосторонні перевезення. Тож, всі українські транспортні засоби, що виконують двосторонні перевезення, відповідно до "транспортного безвізу", можуть безперешкодно перетинати кордон», - йдеться у повідомленні.
За інформацією Деркача, рух вже починається на пунктах пропуску "Шегині - Медика", "Нижанковичі - Мальховіце", "Угринів - Долгобичув", "Краківець - Корчова". Найближчим часом пропуск вантажівок почнеться на інших пунктах.
Заступник міністра також нагадав умови здійснення перевезень відповідно до Угоди про лібералізацію вантажних перевезень, які стосуються всіх перевізників - українських та іноземних.
По-перше, мати на борту ліцензію на перевезення у паперовому вигляді (українським водіям - витяг про отримання ліцензії на міжнародні перевезення вантажів англійською мовою з QR-кодом).
По-друге, мати документи на вантаж для порожнього транспорту (українські водії повинні мати документи, що підтверджують повернення з вантажем).
По-третє, мати на борту документи для підтвердження типу перевезення (у паперовому або електронному вигляді).
Четверте, мати документи для повернення порожньої вантажівки (мати документи, що підтверджують перевезення вантажу у прямому сполученні).
П'яте, мати наліпку на лобовому склі вантажівки затвердженого в Угоді зразка.
Як повідомлялося, з 00:00 1 липня польська сторона у пунктах пропуску призупинила пропуск на в'їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ).
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