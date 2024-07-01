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USAID надасть гроші на страхування від воєнних ризиків малих та середніх підприємств
22:29 01.07.2024 |
Проєкт USAID почав приймати грантові заявки від фінансових посередників, які зацікавлені в розвитку інструментів страхування від воєнних ризиків для мікро-, малих та середніх підприємств.
Про це йдеться у релізі проєкту, пише Forbes Ukraine.
Так, надані гранти використовуватимуться для зниження вартості страхових продуктів для кінцевих страхувальників. Метою програми є розвиток страхового ринку України та підвищення стійкості до воєнних ризиків за допомогою новітніх страхових продуктів.
Очікується, що завдяки їм підприємства зможуть знизити ризики при реалізації інвестиційних проєктів. У першу чергу йдеться про ризики, що пов'язані з втратою або пошкодженням майна внаслідок агресії з боку Росії. Також це може допомогти підприємствам залучати додаткове фінансування, створювати нові робочі місця та нарощувати обсяги продажів.
До участі в програмі запрошують юридично зареєстровані в Україні фінансові установи, які мають достатні фінансові та операційні ресурси для сприяння розвитку страхування ММСП від воєнних ризиків.
Очікується, що грантові проєкти буде реалізовано впродовж наступних 1-2 років. Кінцевий термін подання заявок на отримання грантів - 15 липня.
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