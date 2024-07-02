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Уряд очікує на сповільнення інфляції у 2027 році до 5,9%
17:52 01.07.2024 |
Згідно зі схваленою урядом Бюджетною декларацією на 2025 - 2027 роки, інфляція в Україні впродовж двох наступних років не перевищить 10,4% у річному вимірі, а у 2027 році - сповільниться до 5,9%.
Як передає Укрінформ, такі дані наведено у постанові Кабінету Міністрів №751 від 28 липня 2024 року, оприлюдненій на Урядовому порталі.
"На прогнозному горизонті 2025 - 2027 років темпи зростання споживчих цін на внутрішньому ринку поступово сповільнюватимуться з очікуваним досягненням 5,9% грудень до грудня попереднього року в 2027 році", - зазначено в документі.
При цьому у 2025 році прогнозується зростання споживчих цін на 9,5% (грудень до грудня попереднього року); у 2026-му - на 10,4%.
У середньостроковому періоді грошово-кредитна політика Національного банку буде повертатися до режиму інфляційного таргетування, зауважили автори Бюджетної декларації.
Що ж до 2024-го, цінова динаміка на споживчому ринку до кінця року буде формуватися під впливом ряду різноспрямованих чинників.
"З одного боку, продовження мораторію на підвищення цін і тарифів на комунальні послуги, в цілому пригнічений в умовах високих безпекових ризиків споживчий попит, насичення ринку товарною пропозицією будуть стримувати динаміку споживчих цін. З іншого боку, вплив на динаміку цін у бік підвищення матимуть: витратні чинники (попереднє зростання цін виробників, нові руйнування, подорожчання логістики), обмеженість фінансових ресурсів суб'єктів господарювання", - йдеться в декларації.
Як повідомлялось, Національний банк очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці 2024 року, зокрема, внаслідок збереження тиску на витрати бізнесу в умовах війни та дещо нижчі врожаї.
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