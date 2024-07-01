Світовий банк змінив керівника в Україні. Ним стане топменеджер із США

Світовий банк призначив Боба Сома регіональним директором у справах країн Східної Європи.

Новий регіональний директор базуватиметься в Києві та керуватиме програмами в Україні та Молдові з 1 липня, повідомляється у пресрелізі Світового банку.

"На цій посаді пан Сом очолюватиме співпрацю банку з урядами, зацікавленими сторонами та партнерами в цих країнах. Він здійснюватиме нагляд за реалізацією та впровадженням портфельних та інформаційних продуктів, а також тісно співпрацюватиме з IFC та MIGA з метою зміцнення співпраці Світового банку з приватним сектором", - зазначається у повідомленні.

На цій посаді Боб Сом змінив Арупа Банерджі, який обіймав посаду Регіонального директора у справах країн Східної Європи з липня 2020 року.

Згідно із наведеною біографією, Боб Сом - громадянин США. Він почав працювати у Світовому банку в 1998 році. До того, як обійняти свою нинішню посаду, пан Сом був Директором з фінансового управління та Директором з операційної політики Світового банку у Вашингтоні.

Він забезпечував стратегічне керівництво та очолював команди, які надавали підтримку країнам Африки, Азії, Латинської Америки та Близького Сходу у придбанні вакцин у рамках реалізації портфеля проектів з протидії COVID-19 на суму $13 мільярдів. Крім того, він керував оперативною взаємодією з агентствами ООН, які за останні шість років надали фінансування на суму понад $10 мільярдів

Крім того, Світовий банк призначив Кевіна Томлінсона операційним менеджером у справах країн Східної Європи, який базуватиметься в Києві.

Кевін Томлінсон, громадянин США, раніше обіймав посаду Керівника практики з питань соціальної стійкості та інклюзивності в регіоні Південної Азії, що базується в Нью-Делі. До роботи у Світовому банку у 2002 році Кевін служив у військово-морських силах США.

Як повідомлялося, Світовий банк може управляти фондом для допомоги Україні, якщо країни G7 остаточно вирішать спрямувати на ці цілі доходи від заморожених російських активів.

У червні лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 мільярдів за рахунок використання заморожених російських активів. Кошти планують виділити до кінця 2024 року, а погашати кредит будуть за рахунок доходів від заморожених російських активів. Наразі триває погодження цього рішення на технічному рівні.