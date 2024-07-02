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Зарплати деяких IT-фахівців відчутно зросли, але в інших - не все так добре

16:41 01.07.2024 |

Економіка, Новини IT

Зарплати деяких IT-фахівців відчутно зросли, але в інших - не все так добре

 

Медіанна зарплата розробників зросла на $200 - до $3500, проте передусім завдяки зростанню зарплат Tech Lead.

Про це йдеться у дослідженні Dou.

"Влітку 2024 року помітно зросли зарплати найбільш досвідчених розробників: +$325 в Architect і +$200 у Tech Lead. Це єдині категорії розробників, чиї медіанні зарплати зараз вищі, ніж до початку повномасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Проте, зазначається, що причини зростання в них різні: зарплати Tech Lead підвищилися в компаніях усіх видів, а в Architect це зумовлено винятково збільшенням частки цих фахівців, які працюють у продуктових компаніях.

Найвідчутніше зменшилися зарплати у цьому півріччі у Team Leads (-$175). Зокрема, в аутстафінгових компаніях і стартапах (-$500 та - $560).

У сеньйорів, джунів та інтернів зберігається тенденція до зниження медіанних зарплат, хоча за останні пів року воно несуттєве. Медіанна зарплата мідлів залишилась на рівні зими 2024 року.

Згідно із дослідженням, помітно більше стали заробляти найоплачуваніші сеньйори (з $5500 до $5700 в третьому квартилі), і тому збільшився розкид зарплат фахівців цього рівня.

Продуктові компанії поступово стають найпривабливішим місцем для розробників в Україні. За останні пів року медіанна зарплата в цих компаніях зросла на $300, до $3800. Водночас в аутстафінгових компаніях медіанна зарплата знизилась на $115 за пів року.

Найсуттєвіше просіли в зарплатах стартапи, на $138 за пів року. Найбільше падіння в зарплатах сеньйорів (на $650) і лідів (на $400). Проте, як і з аутстафінговими компаніями, досвідченим розробникам рівня Senior+ стартапи все ще пропонують зарплати вищі за середньоринкові.

Зарплати в сервісних компаніях теж мають тенденцію до зниження. Найбільше падіння - у зарплатах мідлів (на $180 за пів року). Як і раніше, медіанні зарплати фахівців усіх рівнів у сервісних компаніях нижчі за середньоринкові.
За матеріалами: Економічна правда
 

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