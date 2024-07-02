Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

АРМА придбало військових облігацій на понад ₴4,2 мільярда

15:58 01.07.2024 |

Економіка

 

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) загалом вже придбало військових облігацій на 4,2 млрд грн.

Про це повідомила у Телеграмі голова АРМА Олена Дума, передає Укрінформ.

«Завдяки успішній реалізації арештованих активів агентство вже придбало військових облігацій на суму понад 4,2 млрд грн. Це посилює українську армію, що є критично важливим в умовах війни», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, після ухвалення законопроєкту, який розширив можливості АРМА купувати військові облігації за валютні кошти, Нацагентство здійснило першу таку закупівлю майже на $40 млн.

Як повідомлялося, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у травні забезпечило надходжень до бюджету від управління активами на 36 млн грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6413
  0,1871
 0,46
EUR
 1
 43,6853
  0,4195
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3512  0,07 0,17 40,9300  0,05 0,12
EUR 43,3953  0,06 0,14 44,1135  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6600  0,18 0,46 40,6800  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес