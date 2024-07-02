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АРМА придбало військових облігацій на понад ₴4,2 мільярда
15:58 01.07.2024 |
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) загалом вже придбало військових облігацій на 4,2 млрд грн.
Про це повідомила у Телеграмі голова АРМА Олена Дума, передає Укрінформ.
«Завдяки успішній реалізації арештованих активів агентство вже придбало військових облігацій на суму понад 4,2 млрд грн. Це посилює українську армію, що є критично важливим в умовах війни», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, після ухвалення законопроєкту, який розширив можливості АРМА купувати військові облігації за валютні кошти, Нацагентство здійснило першу таку закупівлю майже на $40 млн.
Як повідомлялося, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у травні забезпечило надходжень до бюджету від управління активами на 36 млн грн.
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