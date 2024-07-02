АРМА придбало військових облігацій на понад ₴4,2 мільярда

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) загалом вже придбало військових облігацій на 4,2 млрд грн.

Про це повідомила у Телеграмі голова АРМА Олена Дума, передає Укрінформ.

«Завдяки успішній реалізації арештованих активів агентство вже придбало військових облігацій на суму понад 4,2 млрд грн. Це посилює українську армію, що є критично важливим в умовах війни», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, після ухвалення законопроєкту, який розширив можливості АРМА купувати військові облігації за валютні кошти, Нацагентство здійснило першу таку закупівлю майже на $40 млн.

Як повідомлялося, Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у травні забезпечило надходжень до бюджету від управління активами на 36 млн грн.