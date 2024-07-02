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АНАЛІТИКА

Порти України за 6 міс. 2024 р. збільшили обсяг перевалювання вантажів у 1,6 раза - АМПУ

14:44 01.07.2024 |

Економіка

 

Шість українських портів у січні-червні 2024 року збільшили перевалювання вантажів у 1,6 раза порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 52,7 млн тонн, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ) з посиланням на оперативні дані.

"За оперативними даними ДП "АМПУ", за січень-червень 2024 року порти України обробили майже 52,7 млн тонн проти 31,3 млн тонн у 2023 році. Шість місяців, шість портів - 52,7 млн тонн", - констатує АМПУ у фейсбуці в понеділок.

Як зазначається, більше ніж половина вантажів (33,5 млн тонн) - це продукція аграріїв.

У червні морські порти перевалили 6,7 млн тонн вантажів, що на 30% перевищує аналогічний показник червня 2023 року. З них 4,1 млн тонн агропродукції експортовано.

За даними Нацбанку України, у січні-квітні 2024 року морські порти перевалили 35 млн тонн вантажів. Зокрема, у січні - 6,3 млн тонн (із них 4,4 млн тонн - агропродукція), лютому - 7,9 млн тонн (5,2 млн тонн), березні - 6,4 млн тонн (4,2 млн тонн), квітні - 7,7 млн тонн (5,1 млн тонн), травні - 6,7 млн тонн (4,5 млн тонн).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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