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АНАЛІТИКА

Бюджет за перше півріччя отримав $20,2 мільярда фінансування - Мінфін

14:41 01.07.2024 |

Економіка

 

Загальний обсяг фінансування державного бюджету України за січень - червень 2024 року становить 20,2 млрд доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

Зазначається, що за перше півріччя 2024 року зовнішнє фінансування становить 13,8 млрд доларів США. Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ - найбільші донори бюджетної допомоги за цей період.

Випуск ОВДП дозволив залучити до держбюджету у січні - червні 6,4 млрд доларів США в еквіваленті.

Зауважується, що за червень обсяг зовнішнього фінансування збільшився за рахунок траншу від ЄС у 1,9 млрд євро (понад 2 млрд доларів США) у межах Інструменту Ukraine Facility.

Випуск державних облігацій дозволив залучити до держбюджету у червні 1,4 млрд доларів США.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає 87,4 млрд доларів США, залучені кошти від випуску ОВДП - понад 29 млрд доларів США.

Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд затвердив виділення траншу в розмірі $2,2 млрд на підтримку державного бюджету України.
 

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