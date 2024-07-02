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АНАЛІТИКА

Уряд України планує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та соціальних виплат

14:37 01.07.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, від яких залежать розміри соціальних виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на члена фінансового комітету Верхової Ради Ярослава Железняка в Telegram.

Згідно з оприлюдненим документом, "у 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році".

Оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року.

Як зазначається в декларації, базовим державним соціальним стандартом є прожитковий мінімум, встановлений законом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти.

Прогнозні розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки планується на рівні 2024 року.

У 2025-2027 роках прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме:

* дітей віком до шести років - 2563 гривні;
* дітей віком від шести до 18 років - 3196 гривень;
* працездатних осіб - 3028 гривень;
* осіб, які втратили працездатність, - 2361 гривню.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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