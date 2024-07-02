Україна збирається ввести акциз на підсолоджені цукром напої

Україна у найближчі роки збирається ввести акциз на напої з цукром. Він закладений у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, текст якої опублікував нардеп Ярослав Железняк.

Протягом цих трьох років держава збирається впровадити заходи щодо реформування податкової політики та податкового адміністрування, передбачені Національною стратегією доходів до 2030 року. Акцизний податок на підсолоджені цукром напої - один із них.

Міністерство охорони здоров'я підтримує запровадження акцизу, оскільки постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги, ожиріння тощо. У літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру.

У 2023 році у Верховній Раді були зареєстровані два законопроєкти щодо оподаткування підсолоджених напоїв: № 9032-1 і № 9033-1.

Перший через зміни до Податкового кодексу запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру й інших підсолоджувачів, ароматичних речовин обсягом 0,1 євро (близько 4 грн) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі - 0,19 євро).

Другий - визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм з запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах, ініційовану першою леді Оленою Зеленською.

Інші податкові ініціативи в бюджетній декларації передбачають скасування пільг з податку на прибуток підприємств, поступове наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до європейського рівня, приведення податкових пільг та знижених ставок податку на додану вартість у відповідність з вимогами директив ЄС.