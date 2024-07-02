Фінансові новини
- |
- 02.07.24
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Є лише один шлях, щоб уникнути критики: нічого не робити, нічого не говорити і бути ніким"
Арістотель
Україна збирається ввести акциз на підсолоджені цукром напої
14:33 01.07.2024 |
Україна у найближчі роки збирається ввести акциз на напої з цукром. Він закладений у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, текст якої опублікував нардеп Ярослав Железняк.
Протягом цих трьох років держава збирається впровадити заходи щодо реформування податкової політики та податкового адміністрування, передбачені Національною стратегією доходів до 2030 року. Акцизний податок на підсолоджені цукром напої - один із них.
Міністерство охорони здоров'я підтримує запровадження акцизу, оскільки постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги, ожиріння тощо. У літрі такого напою часто міститься більше добової норми цукру.
У 2023 році у Верховній Раді були зареєстровані два законопроєкти щодо оподаткування підсолоджених напоїв: № 9032-1 і № 9033-1.
Перший через зміни до Податкового кодексу запроваджує ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру й інших підсолоджувачів, ароматичних речовин обсягом 0,1 євро (близько 4 грн) на один літр напою (у Бельгії такий податок становить 0,53 євро, у Польщі - 0,19 євро).
Другий - визначає, що отримані від сплати податку кошти планують спрямувати на реалізацію програм з запобігання неінфекційним захворюванням та лікування від них, а також на підтримку програми дитячого харчування в школах, ініційовану першою леді Оленою Зеленською.
Інші податкові ініціативи в бюджетній декларації передбачають скасування пільг з податку на прибуток підприємств, поступове наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до європейського рівня, приведення податкових пільг та знижених ставок податку на додану вартість у відповідність з вимогами директив ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Вимикатимуть три черги одночасно: у Yasno пояснили, скільки годин завтра не буде світла
|Зеленський: Мирні переговори з РФ можливі через посередників
|Програма з МВФ поповнилася маяками реформи митниці та переглядом «правок Лозового»
|ПА ОБСЄ визнала війну РФ геноцидом українців - депутат
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта торгується біля двомісячного максимуму на очікуваннях літнього попиту і можливого зниження ставок
|Укренерго: Ситуація з електропостачанням покращиться у серпні
|Програму компенсації за сільгосптехніку розширили до понад 8700 найменувань
|Україна й Польща домовилися - пропуск вантажівок через кордон відновлюється без жодних дозволів
|Вимикатимуть три черги одночасно: у Yasno пояснили, скільки годин завтра не буде світла
|USAID надасть гроші на страхування від воєнних ризиків малих та середніх підприємств
Бізнес
|Cadillac представив новий кросовер Optiq для Європи
|Українські консолі PlayStation 5 тепер належатимуть до європейського регіону
|Оновлений троян Medusa знову з'явився в кількох країнах і став більш небезпечним і непомітним
|«Буксир» для МКС від Маска: SpaceX створить космічний корабель, який «утилізує» станцію у 2030 році
|Вчені створили реалістичну шкіру для роботів. яка імітує людські емоції
|ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, ставши шостим українським єдинорогом
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій