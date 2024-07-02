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АНАЛІТИКА

В Україні вперше цього року впали продажі нових автомобілів

14:28 01.07.2024 |

Економіка

 

В Україні продано 5200 нових легкових автомобілів у червні, що на 8% менше показника червня минулого року та на 7% менше, ніж у травні. Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром.

Падіння продажів у річному обчисленні зафіксовано вперше у 2024 році. У місячному вираженні менше нових автомобілів українці купували лише у січні.

Лідерство на ринку нових авто продовжує утримувати японська марка Toyota - 853 авто.

Вперше на друге місце піднявся BMW - 545 автомобілів.

Третій результат у Renault - 487 автомобілів.

Також до п'ятірки червня потрапили Skoda (278 авто) та Volkswagen (269 авто).

Бестселером місяця на українському ринку нових легкових автомобілів став кросовер Renault Duster - продано 447 автомобілів.

Всього з початку року в Україні було зареєстровано понад 32 800 нових легкових автомобілів, що на 21% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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