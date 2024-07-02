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З 1 липня за контрабанду товарів садитимуть до в'язниці
14:24 01.07.2024 |
З 1 липня запрацювали окремі положення закону щодо криміналізації контрабанди. Йдеться про товарну контрабанду.
За контрабанду, вчинену у значному розмірі (від 7,57 млн грн), тепер передбачається штраф від 170 000 до 425 000 грн.
Вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі (від 15,14 млн грн), - штраф від 850 000 до 1,275 млн грн або позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Такі дії, вчинені організованою групою караються позбавленням волі на строк від 7 до 11 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Раніше кримінальна відповідальність була передбачена тільки за контрабанду культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
У 2011-му Україна відмовилася від застосування кримінальної відповідальності за товарну контрабанду, щоб нібито зменшити тиск на бізнес правоохоронних органів. Підпис під відповідним законом поставив Віктор Янукович. Повернутися до ідеї криміналізації цих правопорушень змусило, перш за все, зростання контрабанди товарів підакцизної групи.
Законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди товарів перебував у Верховній Раді на розгляді з квітня 2021 року.
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