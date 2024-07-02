Бюджетна декларація на 2025-2027 рр. побудована на прогнозі зростання ВВП на 2,7% у 2025 р. - депутат

Проєкт Бюджетної декларації на 2025-2027 роки, затверджений урядом 28 червня, побудований на прогнозі зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у 2025 році на 2,7%, у 2026 році - на 7,5% і в 2027 році - на 6,2%, стверджує народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з розміщеним ним у телеграмі у понеділок документом, середньозважений курс гривні у 2025 році оцінюють у 45 грн/$1, у 2026 році - 46,5 грн/$1 і в 2027 році - до 46,4 грн/$1.

Що стосується фінансування бюджету (борги і гранти), то у 2025 році воно становитиме 1,53 трлн грн і поступово знижуватиметься в наступні роки: у 2026 році - до 1,04 трлн грн, у 2027 році - до 0,79 трлн грн.

Обсяги видатків держбюджету на середньостроковий період на безпеку й оборону визначено на 2025 рік на суму 2,23 трлн грн, 2026 рік - 1,63 трлн грн і на 2027 рік - 1,53 трлн грн.

Дефіцит державного бюджету прогнозується на рівні 18,2% ВВП у 2025 році, 10,3% ВВП - у 2026 році та 6,7% ВВП - у 2027 році.

Для забезпечення боргової стійкості планується зниження показника співвідношення загального обсягу держборгу та гарантованого державою боргу до кінця 2027 року до рівня 90% ВВП.

Крім того, на 2025-2027 роки заплановано розроблення додаткового пакета податкових заходів обсягом близько 340 млрд грн щорічно, при цьому рівень ПДВ у Бюджетній декларації залишається незмінним до 2027 року.

У документі зазначається, що у 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8 тис. грн.

Крім того, для забезпечення реалізації держполітики у сфері дорожньо-транспортної інфраструктури у 2025-2027 роках заплановано поетапно відновити Державний дорожній фонд і Держфонд внутрішніх водних шляхів у складі спеціального фонду держбюджету, спрямовуючи до нього у 2025 році спершу 25%, а потім у 2026 і 2027 роках - відповідно 50% і 75% коштів. Зокрема, Державний дорожній фонд у 2025 році заплановано обсягом 43,8 млрд грн, у 2026 році - 124 млрд грн, у 2027 році - майже 233,8 млрд грн, фонд внутрішніх водних шляхів - відповідно 0,6 млрд грн, майже 1,2 млрд грн і 2,3 млрд грн.

Водночас офіційно проєкт Бюджетної декларації на 2025-2027 роки ще не оприлюднено.