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АНАЛІТИКА

Польща зупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення

 

Польща припинила пропуск на в'їзд та виїзд українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Про це повідомила Державна митна служба України, пише "Європейська правда".

За інформацією, з опівночі 1 липня польська сторона у пунктах пропуску призупинила пропуск на в'їзд та виїзд українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення - дозволу або книжки ЄКМТ.

Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

Книжка ЄКМТ - багатосторонній дозвіл, що видається перевізнику і дозволяє йому вільно працювати та їздити серед 44 країн-учасниць Європейської конференції міністрів транспорту.

Нагадаємо, 20 червня ЄС продовжив дію "транспортного безвізу" з Україною ще на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року, але угода містить оновлення.
Ключові теги: Польща
 

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