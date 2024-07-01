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Польща зупинила пропуск українських вантажівок без дозволів на міжнародні перевезення
12:31 01.07.2024 |
Польща припинила пропуск на в'їзд та виїзд українських вантажівок, які не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.
Про це повідомила Державна митна служба України, пише "Європейська правда".
За інформацією, з опівночі 1 липня польська сторона у пунктах пропуску призупинила пропуск на в'їзд та виїзд українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення - дозволу або книжки ЄКМТ.
Пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.
Книжка ЄКМТ - багатосторонній дозвіл, що видається перевізнику і дозволяє йому вільно працювати та їздити серед 44 країн-учасниць Європейської конференції міністрів транспорту.
Нагадаємо, 20 червня ЄС продовжив дію "транспортного безвізу" з Україною ще на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року, але угода містить оновлення.
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