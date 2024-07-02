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Аграріям за травень нарахували 18,6 мільйона компенсації за придбану вітчизняну сільгосптехніку
11:57 01.07.2024 |
У червні аграріям нарахували за травень компенсації за придбану українську сільськогосподарську техніку на 18,6 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Аграрії активно користуються державною підтримкою, яка повертає 25% вартості за придбану сільгосптехніку від українських виробників. Вже у травні на компенсацію подалося 93 агропідприємства та фермерських господарств. Ми сподіваємось, що завдяки відновленню цієї бюджетної програми, аграрії зможуть оновити свій парк техніки, а українське машинобудування отримає поштовх для розвитку, через стимулювання попиту на продукцію українських виробників», - відзначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Найбільше заявок на компенсацію за придбану с/г техніку та обладнання за звітний період подали у Черкаській - 13 (за 15 од.), Полтавській - 21 (за 34 од.), Тернопільській - 7 (за 7 од.), Дніпропетровській - 6 (за 6 од.), Житомирській - 5 (за 8 од.), Кіровоградській - 5 (за 8 од.), Сумській областях - 5 (за 7 од.).
Загалом за два місяці дії програми сільгосппідприємства придбали 130 одиниць техніки та обладнання українського виробництва на суму 90,4 млн грн.
Як повідомлялось, за бюджетною програмою «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» у 2024 році передбачено 1 млрд грн.
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