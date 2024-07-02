Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

З початку року на аукціонах у системі Prozorro.Продажі залучені ₴5,44 мільярда

11:53 01.07.2024 |

Економіка

З початку року на аукціонах у системі Prozorro.Продажі залучені &#8372;5,44 мільярда

 

У 2024 році на аукціонах у Prozorro.Продажі реалізовано активів на 5,44 мільярда гривень.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба АТ «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ.

«За 2024 рік система Prozorro.Продажі поповнила бюджети різних рівнів на 5,44 млрд гривень. Таку суму принесли 13,7 тис. успішно завершених онлайн-аукціонів», - ідеться в повідомленні.

Найбільший обсяг доходів отриманий від продажу об'єктів державної та комунальної власності - 1,53 млрд грн.

Також до п'ятірки напрямків із найбільшим обсягом доходу входять продаж та оренда землі (1,05 млрд грн), аукціони в межах справ про банкрутство (882,1 млн грн), продаж активів банків-банкрутів (783,3 млн грн) та продаж спецдозволів на користування надрами (413,7 млн грн).

Як повідомлялося, від часу запуску приватизаційних аукціонів на Prozorro.Продажі відбулося 6 тис. успішних торгів, на яких вдалося залучити понад 17,2 млрд грн.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6413
  0,1871
 0,46
EUR
 1
 43,6853
  0,4195
 0,97

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3642  0,08 0,20 40,9388  0,06 0,14
EUR 43,4277  0,09 0,22 44,1338  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6600  0,18 0,46 40,6800  0,18 0,44
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес