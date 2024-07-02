З початку року на аукціонах у системі Prozorro.Продажі залучені ₴5,44 мільярда

У 2024 році на аукціонах у Prozorro.Продажі реалізовано активів на 5,44 мільярда гривень.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба АТ «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ.

«За 2024 рік система Prozorro.Продажі поповнила бюджети різних рівнів на 5,44 млрд гривень. Таку суму принесли 13,7 тис. успішно завершених онлайн-аукціонів», - ідеться в повідомленні.

Найбільший обсяг доходів отриманий від продажу об'єктів державної та комунальної власності - 1,53 млрд грн.

Також до п'ятірки напрямків із найбільшим обсягом доходу входять продаж та оренда землі (1,05 млрд грн), аукціони в межах справ про банкрутство (882,1 млн грн), продаж активів банків-банкрутів (783,3 млн грн) та продаж спецдозволів на користування надрами (413,7 млн грн).

Як повідомлялося, від часу запуску приватизаційних аукціонів на Prozorro.Продажі відбулося 6 тис. успішних торгів, на яких вдалося залучити понад 17,2 млрд грн.