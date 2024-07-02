Україна та UNIDO підписали програму зеленого відновлення української промисловості

Україна та Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) розпочали реалізацію Програми зеленого відновлення промисловості України на 2024-2028 роки.

Як повідомляється на сайті Міністерства економіки України, урочиста церемонія підписання програми відбулася у Відні 28 червня.

"Україна має великий потенціал промислового розвитку. І ми вдячні UNIDO за можливість реалізувати цей потенціал та розвивати більш екологічну та сталу індустріалізацію. Ми високо цінуємо постійну підтримку UNIDO та вітаємо подальше посилення нашої співпраці в рамках нової програми і започаткування нових спільних заходів для підтримки України в ці складні часи", - зазначила під час церемонії заступниця міністра економіки Надія Бігун, яка підписувала програму від імені уряду України.

Програма визначає стратегічне бачення трансформаційного та стійкого відновлення промисловості України. Для виконання мандату UNIDO в унікальних обставинах в Україні, Організація розробила спеціальну програму для зеленого відновлення промисловості, яка охоплює три ключові сфери діяльності: створення можливостей для людей, підтримка бізнесу та залучення інвестицій та сприяння зеленій економіці.

Від UNIDO програму підписував заступник генерального директора та керуючий директор директорату корпоративних послуг та операцій Юко Ясунага.

"Ми дуже раді мати таке міцне партнерство з Міністерством економіки України. Ми впевнені, що ця співпраця забезпечить справді трансформаційні зміни в промисловості країни, сприяючи зростанню та процвітанню під час відновлення від руйнівних наслідків війни, що триває", - сказав під час церемонії підписання Ясунага.

Зазначається, що протягом останнього року UNIDO активізувала свої зусилля в Україні та досягла важливих результатів, що дозволило швидко та ефективно розширити спільну діяльність. Зокрема, UNIDO виконала комплексне діагностичне дослідження промисловості України, яке надає важливі вихідні дані та унікальний аналіз на мікро-, мезо- та макрорівнях.

За підтримки різних партнерів з розвитку та фінансування UNIDO розпочала нову діяльність у таких напрямках, як виробництво протезів за допомогою 3D друку, розширення економічних можливостей жінок та молоді, розбудова інституційної спроможності, інфраструктура якості, енергозабезпечення, циркулярна економіка, харчова промисловість, роботизація і штучний інтелект.

"Наразі UNIDO у співпраці з Міністерством економіки України та Міністерством економіки, торгівлі та промисловості Японії готує масштабний проєкт, який забезпечить передачу технологій у низці важливих галузей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку запустила фінансований Японією проєкт зі сприяння працевлаштуванню людей з інвалідністю через запровадження технологій 3D-друку в Україні.