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Україна, як і раніше, потребує мобілізації внутрішніх доходів – МВФ

23:45 28.06.2024 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд, як і раніше, вважає вкрай важливим завдання мобілізації Україною внутрішніх доходів та необхідним відповідний комплекс заходів у галузі податкового адміністрування та, можливо, податкових ставок, детально питання будуть підніматися в ході наступного перегляду, заявив глава місії Міжнародного валютного фонду ( МВФ) в Україні Гевін Грей.

"Найближчим часом влада також розпочне роботу над бюджетом на 2025 рік, який вимагатиме добре структурованих заходів щодо мобілізації внутрішніх доходів, включаючи заходи податкової політики, кроки щодо зміцнення податкового адміністрування та рішучі дії щодо покращення дотримання податкового законодавства, у тому числі в таких галузях, як акцизи на тютюнові вироби", - сказав він на прес-конференції у п'ятницю.

За його словами, ці важливі питання, які вирішуватимуться у контексті проекту бюджету на 2025 рік, який має бути представлений парламенту до середини вересня.

"Потрібний комплекс заходів у галузі податкового адміністрування, дотримання законодавства і, швидше за все, ставок податкової політики, але все це має бути дуже ретельно проаналізовано в рамках цілісної оцінки макроекономічної структури та потреб у 2025 році", - зазначив глава місії.

Він уточнив, що це завдання осені та наступного перегляду програми МВФ.

"Ми повинні бачити всю картину загалом, щоб оцінити, яке фінансування потрібне", - додав він.

Що стосується фіскальної політики, то, за словами Грея, бюджет на 2024 рік залишається короткостроковим політичним якорем, хоча влада має бути готова до ризиків.

Щодо грошово-кредитної політики, глава місії зазначив, що Фонд, як і раніше, вважає за можливе подальше її ослаблення цього року після зниження облікової ставки на 2 процентні пункти - до 13% річних, враховуючи все ще високі реальні ставки та усталені очікування.

"Обмінний курс має продовжувати виконувати функцію амортизатора для підвищення стійкості та підтримки загальної макроекономічної стабільності", - додав глава місії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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