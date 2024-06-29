Фінансові новини
- |
- 29.06.24
- |
- 00:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%
23:35 28.06.2024 |
Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на цей рік з 3-4% до 2,5-3,5%, при цьому покращивши прогноз інфляції на кінець року із 8,5% до 8%.
"Зараз ми спостерігаємо явні ознаки уповільнення темпів зростання через погіршення настроїв у зв'язку з розвитком військових дій, а також через перебої в подачі електроенергії", - сказав голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей на прес-конференції у п'ятницю ввечері після виділення Україні траншу.
За його словами, ризики залишаються виключно високими, особливо через невизначеність, пов'язану з війною та зовнішнім фінансуванням.
Згідно з публікацією на сайті Фонду, на наступний рік очікування зростання української економіки погіршено до 5,5% з 6,5% із збереженням оцінки інфляції 7%.
МВФ також знизив прогноз номінального ВВП України на цей рік до 7,49 трлн грн з 7,75 трлн грн у березневому огляді, а наступного року - до 8,74 трлн грн з 8,87 трлн грн.
Щодо структури ВВП МВФ дещо погіршив очікування щодо чистого експорту, водночас розраховує на більший внесок внутрішнього попиту, приватного споживання та інвестицій у порівнянні з березневим переглядом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні $2,2 млрд 5-го траншу за програмою EFF
ТОП-НОВИНИ
|Байден визнав поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти не планує
|У Данії вже підготували 50 українців для обслуговування F-16, вони готують прийом перших літаків
|Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою
|Лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні 5 років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський підписав закон про перезавантаження БЕБ
|Україна, як і раніше, потребує мобілізації внутрішніх доходів – МВФ
|МВФ наголошує на важливості реструктуризації комерційного боргу України на умовах програми EFF
|МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%
|Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні $2,2 млрд 5-го траншу за програмою EFF
|Кабмін затвердив залучення грантової підтримки від ЄС в рамках Ukraine Facility
|ІТ-експорт у травні зріс до 560 мільйонів доларів, перевищивши квітневий показник
Бізнес
|ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, ставши шостим українським єдинорогом
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій
|Мінцифри презентувало Білу книгу. Вона описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні
|Tesla веде переговори щодо використання безповітряних шин — стійких до «проколів»
|YouTube тестує нову функцію, яка дозволить «гайпити» відео
|BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність
|BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року