Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%

23:35 28.06.2024 |

Економіка

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) за підсумками четвертого перегляду програми розширеного фінансування EFF погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на цей рік з 3-4% до 2,5-3,5%, при цьому покращивши прогноз інфляції на кінець року із 8,5% до 8%.

"Зараз ми спостерігаємо явні ознаки уповільнення темпів зростання через погіршення настроїв у зв'язку з розвитком військових дій, а також через перебої в подачі електроенергії", - сказав голова місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Гевін Грей на прес-конференції у п'ятницю ввечері після виділення Україні траншу.

За його словами, ризики залишаються виключно високими, особливо через невизначеність, пов'язану з війною та зовнішнім фінансуванням.

Згідно з публікацією на сайті Фонду, на наступний рік очікування зростання української економіки погіршено до 5,5% з 6,5% із збереженням оцінки інфляції 7%.

МВФ також знизив прогноз номінального ВВП України на цей рік до 7,49 трлн грн з 7,75 трлн грн у березневому огляді, а наступного року - до 8,74 трлн грн з 8,87 трлн грн.

Щодо структури ВВП МВФ дещо погіршив очікування щодо чистого експорту, водночас розраховує на більший внесок внутрішнього попиту, приватного споживання та інвестицій у порівнянні з березневим переглядом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,4542
  0,0832
 0,21
EUR
 1
 43,2658
  0,0889
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,2591  0,08 0,19 40,8626  0,05 0,12
EUR 43,2370  0,03 0,07 43,9717  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4750  0,03 0,09 40,5000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес