Кабмін затвердив залучення грантової підтримки від ЄС в рамках Ukraine Facility

Кабмін затвердив фінансову угоду між Україною та ЄС, яка регулює отримання грантової допомоги в рамках Ukraine Facility у розмірі 5,27 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Підписання угоди планується на наступний тиждень.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Всього бюджетна підтримка в рамках першої складової програми, включно з кредитними та грантовими коштами, становить 38,27 млрд євро.

"Програма забезпечить надходження траншів відповідно до квартального графіка виконання індикаторів. Загалом у 2024 році Україна очікує отримати 16 млрд євро підтримки, з яких 3 млрд євро буде грантовою допомогою.

Наступний платіж Україна очікує після підписання відповідних угод та виконання індикаторів за 2 квартал 2024 року. За результатами звіту планується надходження 4,11 млрд євро макрофінансової підтримки, з яких 1,5 млрд євро буде грантовими коштами", - йдеться у повідомленні.

"За цими траншами стоїть ще чимало роботи, яка нас чекає. Сьогодні на засіданні уряду також були виконанні ще 2 індикатори на 2 квартал 2024 року: прийнято Національну стратегію протимінної діяльності до 2030 року та схвалено Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки.

Загалом до 2027 року маємо виконати 151 індикатор за 69 напрямами реформ. Вже отримана в рамках Ukraine Facility фінансова допомога у розмірі 7,9 млрд євро дозволила нам фінансувати пріоритетні потреби, такі як виплати пенсій, соціальні виплати та інші" - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.