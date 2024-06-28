Фінансові новини
- |
- 28.06.24
- |
- 23:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ІТ-експорт у травні зріс до 560 мільйонів доларів, перевищивши квітневий показник
У травні обсяг ІТ-експорту з України становив 560 млн дол, що 15 млн дол більше, ніж у квітні 2024 року.
Про це пише DOU.
Водночас за аналогічний період минулого року показник українського ІТ-експорту був одним із найвищих за увесь рік - 590 млн дол.
Крім того, частка ІТ-послуг все ще має найбільший показник серед усіх послуг, що експортуються, та посідає друге місце в загальній структурі українського експорту.
За словами керівниці команди досліджень Львівського ІТ Кластера Ярини Возняк, навіть за умови оптимістичного сценарію, на кінець 2024 року передбачається зменшення обсягів експорту у діапазоні від 3,2% до 5%, у порівнянні з попереднім роком.
Додається, що за перші п'ять місяців цього року виторг від експорту комп'ютерних послуг становить 2,7 млрд дол, що на 4% менше, ніж за аналогічний період у 2023 році.
У Львівському ІТ Кластері наголошують, що падіння обсягів IT-експорту послуг може тривати, якщо не вирішити критичні для нормального функціонування галузі проблеми. Йдеться зокрема і про необхідність бронювання ключових працівників індустрії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден визнав поганий виступ на дебатах із Трампом, але іти не планує
ТОП-НОВИНИ
|У Данії вже підготували 50 українців для обслуговування F-16, вони готують прийом перших літаків
|Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою
|Лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні 5 років
|Демократи в США заговорили про можливу заміну Байдена іншим кандидатом на виборах
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|МВФ наголошує на важливості реструктуризації комерційного боргу України на умовах програми EFF
|МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2024 році до 2,5-3,5% при інфляції 8%
|Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні $2,2 млрд 5-го траншу за програмою EFF
|Кабмін затвердив залучення грантової підтримки від ЄС в рамках Ukraine Facility
|ІТ-експорт у травні зріс до 560 мільйонів доларів, перевищивши квітневий показник
|Укргазвидобування змінило керівника
Бізнес
|ІТ-компанія Creatio залучила $200 млн інвестицій, ставши шостим українським єдинорогом
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій
|Мінцифри презентувало Білу книгу. Вона описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні
|Tesla веде переговори щодо використання безповітряних шин — стійких до «проколів»
|YouTube тестує нову функцію, яка дозволить «гайпити» відео
|BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність
|BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року