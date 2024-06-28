Фінансові новини
- |
- 28.06.24
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вартість землі в Україні в травні 2024 р. подорожчала на 8,2% і досягла 45 тис. грн - дослідження
16:11 28.06.2024 |
Ціни купівлі-продажу сільгоспземель у травні 2024 року суттєво зросли порівняно з попередніми місяцями і наразі є найвищими за весь час існування ринку земель: середньозважена ціна гектара в травні становила 45,0 тис. грн, що на 8,2% вище, ніж у квітні 2024 року, та на 5,6% ніж у березні поточного року, повідомляють у дослідженні Київської школи економіки (KSE), що проводять на замовлення програми USAID.
Згідно з даними аналітиків, ціна землі з цільовим призначенням "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" була ще вищою і досягла 46,2 тис. грн.
"Зазначені ціни базуються на офіційних цінах, зареєстрованих у Реєстрі майнових прав під час вчинення правочинів купівлі-продажу. Ринкові ціни на землю можуть бути значно вищими, адже більша частина всіх угод укладається за ціною, що не відрізняється від нормативно-грошової оцінки (мінімальної ціни, встановленої законом для колишніх підмораторних земель) більше, ніж на 2%", - уточнили в KSE.
Водночас експерти вважають, що незначне зниження цін у квітні 2024 року, зростання вартості сільгоспземель у травні цього року навряд чи буде довгостроковим трендом.
З початку 2024 року середні ціни на землю залишаються значно вищими, ніж у попередні періоди. Отже, можна констатувати, що відкриття ринку земель для юридичних осіб у січні 2024 року потягнуло за собою структурні зміни умов на ринку, і, як наслідок, призвело до збільшення цінності сільгоспземель, наголошується в дослідженні KSE "Земля незламності".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд вніс зміни до порядку відправлення повісток поштою
|Лідери ЄС узгодили нове керівництво Євросоюзу на наступні 5 років
|Демократи в США заговорили про можливу заміну Байдена іншим кандидатом на виборах
|Трамп назвав неприйнятною пропозицію Путіна щодо припинення війни проти України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Безпекові угоди: Україна в наступні чотири роки отримуватиме $60 мільярдів щорічно
|Міжнародні компанії готові інвестувати $500 млн у будівельну галузь України – KSE
|Уряд вніс зміни до порядку використання коштів резервного фонду бюджету
|Бурштинська ТЕС після російських атак не підлягає відновленню - ОВА
|Суд зняв арешт з акцій облгазів Фірташа
Бізнес
|Байден профінансував виробника мікросхем на $75 млн у рамках підтримки технологій
|Мінцифри презентувало Білу книгу. Вона описує підхід до регулювання штучного інтелекту в Україні
|Tesla веде переговори щодо використання безповітряних шин — стійких до «проколів»
|YouTube тестує нову функцію, яка дозволить «гайпити» відео
|BMW M2 отримав рестайлінг та додаткову потужність
|BMW представила оновлену 2 серію для 2025 року
|«Війна» за чипи: Південна Корея надасть 13 мільярдів доларів індустрії мікросхем