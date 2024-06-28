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АНАЛІТИКА

Вартість землі в Україні в травні 2024 р. подорожчала на 8,2% і досягла 45 тис. грн - дослідження

16:11 28.06.2024 |

Економіка

Вартість землі в Україні в травні 2024 р. подорожчала на 8,2% і досягла 45 тис. грн - дослідження

 

Ціни купівлі-продажу сільгоспземель у травні 2024 року суттєво зросли порівняно з попередніми місяцями і наразі є найвищими за весь час існування ринку земель: середньозважена ціна гектара в травні становила 45,0 тис. грн, що на 8,2% вище, ніж у квітні 2024 року, та на 5,6% ніж у березні поточного року, повідомляють у дослідженні Київської школи економіки (KSE), що проводять на замовлення програми USAID.

Згідно з даними аналітиків, ціна землі з цільовим призначенням "для ведення товарного сільськогосподарського виробництва" була ще вищою і досягла 46,2 тис. грн.

"Зазначені ціни базуються на офіційних цінах, зареєстрованих у Реєстрі майнових прав під час вчинення правочинів купівлі-продажу. Ринкові ціни на землю можуть бути значно вищими, адже більша частина всіх угод укладається за ціною, що не відрізняється від нормативно-грошової оцінки (мінімальної ціни, встановленої законом для колишніх підмораторних земель) більше, ніж на 2%", - уточнили в KSE.

Водночас експерти вважають, що незначне зниження цін у квітні 2024 року, зростання вартості сільгоспземель у травні цього року навряд чи буде довгостроковим трендом.

Вартість землі в Україні в травні 2024 р. подорожчала на 8,2% і досягла 45 тис. грн - дослідження

 

З початку 2024 року середні ціни на землю залишаються значно вищими, ніж у попередні періоди. Отже, можна констатувати, що відкриття ринку земель для юридичних осіб у січні 2024 року потягнуло за собою структурні зміни умов на ринку, і, як наслідок, призвело до збільшення цінності сільгоспземель, наголошується в дослідженні KSE "Земля незламності".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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