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Агентства ООН таємно перевірять роботу Пенсійного фонду України
В Україні запускають проект "таємний покупець" у відділеннях Пенсійного фонду по країні. Він дозволить виявити системні недоліки в обслуговуванні громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.
Реалізовувати проект будуть Агентство ООН у справах біженців, Управління верховного комісара ООН у справах біженців та ін..
Щоб забезпечити комплексний збір даних, моніторинг охопить 84 сервісних центри у 20 областях країни та у Києві. Також буде проведено опитування отримувачів послуг ПФУ. Зокрема, планується проанкетувати до 300 осіб у 20 регіонах щодо різних аспектів роботи фонду.
Окрім призначення пенсій та надання субсидій, опитування стосуватиметься процедури підтвердження особи, використання онлайн-сервісів, доступу до державних соціальних виплат та ін.
Усі отримані висновки будуть консолідовані й проаналізовані. Вони допоможуть оцінити рівень доступності послуг, "клієнтоорієнтованості" органів ПФУ та задоволеності отриманими адміністративними послугами та сформулювати практичні рекомендації для покращення роботи сервісних центрів.
Нагадаємо, Пенсійний фонд є найбільшою в Україні державною установою. У ньому працюють 21,6 тисячі співробітників.
Окрім пенсій ПФУ займається виплатами субсидій; допомоги по тимчасовій втраті працездатності; допомоги по вагітності і пологах; допомоги на поховання застрахованим особам в т. ч. потерпілим на виробництві; одноразових та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві, членам їх сімей.
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