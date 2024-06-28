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АНАЛІТИКА

Міноборони повідомило про перегляд стандартів товарів для ЗСУ

23:23 27.06.2024 |

Економіка

 

Міністерство оборони запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Крім того, як повідомили у пресслужбі, Департамент політики закупівель Міноборони ініціював створення колегіального органу з питань організації розвитку матеріального забезпечення ЗСУ, який перегляне раніше прийняту технічну документацію та забезпечить прийняття нової у відповідності зі стандартами та практиками НАТО.

"Деякі технічні специфікації були розроблені кілька років тому, і наразі не відповідають вимогам ведення великої війни. Ми націлені переглянути всі специфікації, щоб допустити до торгів "Державного оператору тилу" якомога більше місцевих виробників, і забезпечити ЗСУ якісними тиловими товарами", - підкреслив керівник Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Нагадаємо:

NGL.media повідомило про свіжі закупівлі фляг для військових на 54 млн грн. Йдеться про прості фляжки для питної води. Міноборонівські закупівельники з "Державного оператора тилу" купили їх по 355 гривень. І це виявились китайські підробки по втричі завищеній ціні у порівнянні з собівартістю. Тоді як Нацгвардія нещодавно купила фляги від українського виробника по 198 гривень.

Як писали "Наші гроші", у такій високій ціні китайського ширпотребу винні представники Центрального управління розвитку розвитку та супроводження матеріального забезпечення Міноборони. Це той підрозділ, що видумує технічні "заточки" для потрібних підрядників.
За матеріалами: Економічна правда
 

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