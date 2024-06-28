Міноборони повідомило про перегляд стандартів товарів для ЗСУ

Міністерство оборони запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Крім того, як повідомили у пресслужбі, Департамент політики закупівель Міноборони ініціював створення колегіального органу з питань організації розвитку матеріального забезпечення ЗСУ, який перегляне раніше прийняту технічну документацію та забезпечить прийняття нової у відповідності зі стандартами та практиками НАТО.

"Деякі технічні специфікації були розроблені кілька років тому, і наразі не відповідають вимогам ведення великої війни. Ми націлені переглянути всі специфікації, щоб допустити до торгів "Державного оператору тилу" якомога більше місцевих виробників, і забезпечити ЗСУ якісними тиловими товарами", - підкреслив керівник Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Нагадаємо:

NGL.media повідомило про свіжі закупівлі фляг для військових на 54 млн грн. Йдеться про прості фляжки для питної води. Міноборонівські закупівельники з "Державного оператора тилу" купили їх по 355 гривень. І це виявились китайські підробки по втричі завищеній ціні у порівнянні з собівартістю. Тоді як Нацгвардія нещодавно купила фляги від українського виробника по 198 гривень.

Як писали "Наші гроші", у такій високій ціні китайського ширпотребу винні представники Центрального управління розвитку розвитку та супроводження матеріального забезпечення Міноборони. Це той підрозділ, що видумує технічні "заточки" для потрібних підрядників.